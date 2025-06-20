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社會 社會焦點 保障人權

抱怨1歲半寶寶沒安全帽可戴　爸遭檢舉挨罰：難道只能開車？

記者黃翊婷／綜合報導

一名父親表示，日前因家中無人可以照顧孩子，他只好騎機車帶著1歲6個月大的寶寶去公司，沒想到卻遭人檢舉小孩沒戴安全帽，問題是他根本找不到合適且合格的安全帽，「所以帶2歲以下小朋友只能開車？我想問是否很多家長有這種疑慮？各位家長們又是如何處置？」

1歲6個月寶寶沒戴安全帽，騎士爸遭檢舉。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

▲原PO遭人檢舉同乘的孩子沒有戴安全帽。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社，下同。）

原PO昨日（19日）在臉書「爆料公社」發文表示，5月23日因為妻子去上班，家中無人可以照顧小孩，他只好騎車帶著1歲6個月的寶寶去公司打卡，沒想到途中遭人檢舉，檢舉內容是孩子沒戴安全帽，可是市面上根本找不到符合台灣安全帽標章，又適合幼童頭型的安全帽，最多就是學步防摔頭盔或兒童單車安全帽，他向相關單位求助，也只得到「你這個就違規屬實，不然你申訴看看」等回應。

1歲6個月寶寶沒戴安全帽，騎士爸遭檢舉。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

▲原PO挨罰500元罰鍰。

原PO提到，經上網查詢資料後發現，由於幼童的頸部脊椎尚未發育，戴安全帽容易受傷，但法規規定，安全帽要適合頭型，不能上下左右晃動或遮蔽視線，扣環也必須緊繫於下顎處，「完全沒有任何一個字眼是合法可以臨時帶著我的寶寶騎車出門，機車不行，更別說搭計程車了（有無安全座椅問題）！所以帶2歲以下小朋友只能開車？我想問是否很多家長有這種疑慮？各位家長們又是如何處置？」

文章公布之後掀起網友正反意見評論，一部分網友和原PO有同樣的疑慮，「規則就是逼人買車才能合法，所以說台灣真的對待媽媽很不友善」、「原來現在要有車才能生小孩，不知道以前用機車前面站小孩的家長要怎麼說」；另一派網友則認為原PO確實違規，申訴恐怕也起不了太大作用。

還有不少家中有幼童的網友留言建議原PO，如果家中沒有汽車，可以選擇搭公車或計程車，例如Uber有推出寶寶優步服務，台灣大車隊也有寶寶多元服務，車上會配有兒童安全座椅，「我兒子在未能戴安全帽之前，不是推車就是坐車，就是不騎車。」

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