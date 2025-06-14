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收到罰單「車卻不在照片上」　他細看車牌傻眼了！網虧：A～Z通殺

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社） 

▲原PO收到罰單。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

記者曾筠淇／綜合報導

「看到車號一直在找我的藍色貨車在哪呢？」一名網友發文表示，他明明就不是違規的車主，日前卻收到一張罰單，因此他便仔細看了照片，這才發現，「開單還有克漏字填空啊？」貼文曝光後，大票網友也直喊扯，「我也發生過相同的事情，重點還要自己去申訴撤銷罰單」、「笑爛，車牌不全也能寄罰單」。

這名網友在臉書社團「爆料公社」上發文表示，他日前收到罰單，一看到車號，就一直在找他的藍色貨車在哪裡，「罰單上只有5個號，前面被前車不小心遮住了。所以開單還有克漏字填空啊？AA-0502、BA-0502～ZA-0502，以上車主本局已經全數發送違規單，請查收」。　

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從原PO貼出的罰單可見，違規事實為「在設有禁止停車標線之處所停車」，但他的車子明明就是藍色的，罰單的照片則是白色的車，因此他也忍不住開玩笑，「我的貨車是變形金剛，這個秘密藏不住了」。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「支持立法烏龍罰單一律由開單員警繳納以作為懲罰」、「我之前被開超速罰單，看一下照片根本不是我的車號。等了半年才收到消單通知，你的一個小錯誤害我們老百姓要花多少時間去浪費」、「之前有遇過，根本廠牌車色都不同」、「A～Z通殺」、「這樣也能開罰單喔」、「超級擾民」。也有網友猜測，「感覺是科技執法」。

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