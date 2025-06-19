對岸稱「南島語族」來自福建　陸委會：難道要回非洲尋根？

▲陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

中國大陸近日在福建舉辦「南島語族文化學術論壇」，強調南島語族來自福建的「福建起源說」。對此，陸委會副主委、發言人梁文傑表示，科學一定要在國際上得到認可，不是有權力的人說了算，也不要有政治目的，「不然大家都起源於非洲，難道都要回非洲尋根？」

梁文傑19日在陸委會例行記者會上被問到相關問題，他提到，國際學界的通說或是主流的看法，都認為南島語族的起源就是台灣，所謂起源於福建，是大陸學界的看法，背後也是配合政治上的需要。

梁文傑指出，「若把南島語族界定成來自中國大陸，那在中共的語言裡，就表示他們也是炎黃子孫、同宗同祖。」

梁文傑說，科學歸科學，而且科學一定要在國際上得到認可，不是有權力的人說了算，「我們認為不要有什麼政治目的，不然的話，大家都是起源於非洲，難道都要回非洲尋根？其實沒有必要。」

梁文傑也建議提問的記者，關於南島語族的研究，相關經費應該是在原民會，有興趣建議向相關單位查詢。

大陸近年大力宣傳南島語族的「福建起源說」，中共總書記、大陸國家主席習近平去年更在與密克羅尼西亞總統西米納會談時提到，他在福建工作期間了解到，廣泛分佈於太平洋島國的南島語族，就是起源於福建，「特別是平潭，當地的殼丘頭文化遺址有很多考古發現，是國際南島語族考古研究基地，每次見到太平洋島國的朋友，我都感到很親切。」