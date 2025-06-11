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大陸 大陸焦點 特派現場

深化中非合作　習近平：對53個非洲邦交國實施100％產品零關稅

▲▼ 9月4日晚，國家主席習近平和夫人彭麗媛在北京人民大會堂舉行宴會，歡迎來華出席中非合作論壇北京峰會的非方及國際貴賓。 。（圖／翻攝 央視）

▲中非合作論壇北京峰會 。（圖／翻攝央視，下同）

記者魏有德／綜合報導

中非合作論壇成果落實協調人部長級會議今（11）日在湖南長沙舉行，大陸國家主席習近平親向會議致賀信，宣佈將落實對53個非洲建交國實施100%稅目產品零關稅政策，要讓非洲最不發達國家對大陸出口提供更多便利，「願同非方深入落實十大夥伴行動，為中非攜手推進現代化、建設新時代全天候中非命運共同體提供了重要指引。」

▲▼ 9月4日晚，國家主席習近平和夫人彭麗媛在北京人民大會堂舉行宴會，歡迎來華出席中非合作論壇北京峰會的非方及國際貴賓。 。（圖／翻攝 央視）

大陸國務委員、外交部長王毅出席開幕式時提出五點「堅持」倡議，中非要堅持守望相助，做全球南方團結的維護者；堅持對外開放，做國際自由貿易的倡導者；堅持互利共贏，做全球發展合作的同行者；堅持公道正義，做國際公正秩序的捍衛者；堅持交流互鑒，做世界文明多樣性的促進者。

會後，雙方發表維護全球南方團結合作的「長沙宣言」，發表中非合作論壇北京峰會成果落實清單、2026年「中非人文交流年」概念文件，展現中非雙方落實北京峰會合作成果，也為深化政治互信、推進互利合作、促進民心相通注入新動能。

▲▼ 9月4日晚，國家主席習近平和夫人彭麗媛在北京人民大會堂舉行宴會，歡迎來華出席中非合作論壇北京峰會的非方及國際貴賓。 。（圖／翻攝 央視）

數據顯示，大陸已連續16年成為非洲最大貿易夥伴，自2024年北京峰會以來，大陸新增對非投資超133億元人民幣，對非資金支持總額超1500億元人民幣。2025年前5個月，大陸對非進出口達9630億元，同比增長12.4%，創歷史同期新高。

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