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全球升溫1.5°C防線即將失守！　科學家示警：碳預算剩2年

1.5°C的升溫防線將在幾年後確定失守。（圖／達志／美聯社）

▲1.5°C的升溫防線將在幾年後確定失守。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

科學家警告，按照目前的碳排放速度，地球要達成國際設定的1.5°C溫控目標，僅剩2年的碳預算餘額（Carbon Budget Balance），這顯示全球已深陷氣候危機的泥沼。

據英國《衛報》的報導，一旦突破升溫1.5°C的臨界值，本已肆虐全球的極端天氣現象將更加惡化。未來人類還必須從大氣中清除二氧化碳，才能恢復過去1萬年孕育整個人類文明的穩定氣候環境。

碳預算餘額指的是在考慮到全球升溫控制目標的前提下，人類還可以排放多少溫室氣體，以避免全球氣溫超過特定升溫閾值，例如1.5°C或2°C。 簡單來說，這是1個剩餘的二氧化碳排放額度，超過這個額度，就可能面臨更嚴重的氣候變遷風險。

對此，頂尖氣候科學家的最新評估發現，要維持66%機率不超過1.5°C門檻，2025年後的累計排放量必須控制在800億噸以內，這比2020年的水平低了80%。

然而，2024年全球排放量再創新高，若按照這種速度，800億噸的碳預算將在2年內耗盡。科學家指出，由於氣候系統存在滯後效應（測量基準為多年平均值），1.5°C的升溫防線將在幾年後確定失守。

2024年因燃煤燃氣量增加，成為有紀錄以來最熱年份，首度出現年均溫升破1.5°C的現象。自2023年12月杜拜第28屆氣候峰會（Cop28）各國承諾轉型淘汰化石燃料以來，至今未見實質進展。

隨著化石燃料排放持續增加，科學界早已示警，突破1.5°C的限制愈發不可避免。最新分析顯示，全球排放必須在短短數年內驟降至接近零，才有較大機會守住目標。但2024年排放量不減反增，達成目標的可能性已微乎其微。

科學家強調，全球升溫每增加0.1°C都會加劇人類苦難，因此必須盡最大努力加速減排。目前地球正朝2.7°C的升溫軌跡前進，那將帶來毀滅性後果。分析也指出，若將目標放寬至1.7°C較可行，維持66%機率不超過1.7°C的碳預算為3900億噸，按現行排放速度約可支撐9年。

英國帝國理工學院（Imperial College London）的羅格里（Joeri Rogelj）教授表示：「碳預算餘額正急速縮減，主因是全球未能有效抑制二氧化碳排放。無論現在採取何種行動，我們極可能面臨1.5°C甚至更高程度的升溫。」

「認真採取氣候行動的最佳時機是1992年聯合國氣候公約通過之時。」羅格里強調，「但現在開始嚴肅減排仍是每年最該做的事。因為每0.1°C的升溫，都意味著傷害與苦難，特別是對貧困弱勢的群體，也讓我們理想的生活方式受到威脅。」他補充，11月聯合國第30屆氣候峰會（Cop30）上各國承諾大幅減排至關重要。

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