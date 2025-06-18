備戰2026縣市首長選戰　民進黨提名條例草案出爐

▲總統兼民進黨主席賴清德。（圖／民進黨提供）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨今（18）日召開中執會，通過2026縣市長、直轄市議員提名條例草案，包含任期未屆滿執政縣市採用徵召、任期屆滿之執政縣市按規定辦理提名初選、非執政縣市則經徵詢、協調後產生單一適當人選，由主席提名經中央執行委員會通過後徵召，若協調後仍無法產生單一適當人選，依其共識方式產生單一適當人選，無共識者則經民調等綜合評估後向主席提出。

提名特別條例草案內容包括：一、民進黨執政任期尚未屆滿之縣市，其縣市長提名候選人，由主席提名經中央執行委員會通過後徵召；二、執政任期二屆屆滿之直轄市、縣市，其直轄市長、縣市長提名候選人，依公職候選人提名條例第九條規定辦理提名初選；提名初選時程由「2026年選舉對策委員會」統籌規劃；三、非執政之直轄市、縣市，其直轄市長、縣市長提名候選人，經徵詢、協調後產生單一適當人選，由主席提名經中央執行委員會通過後徵召。

就可能提名人選，經徵詢、協調，考量選舉整體情勢，綜合評估各項因素後提出單一適當人選，如經協調仍無法產生單一適當人選，處理方式如下：協調對象對解決競爭之機制有共識者，依其共識方式產生單一適當人選。如協調對象對解決競爭之機制無共識者，由「2026年選舉對策委員會」依據選戰策略，經民調等綜合評估後向主席提出單一適當人選之建議。

對相關規範，綠委陳亭妃表示，基本上寫得非常清楚，執政縣市還沒有滿任期的，就交由主席決定，然後再交由中執會；執政縣市任期到任的，就尊重初選辦法第九條，然後進行初選；非執政縣市的部分，還是以民調為主的參考綜合評估。這部分大家都沒有異議通過。

有媒體詢問，是否憂心有被做掉的危險？陳亭妃回應，不會啊，就是初選，6月28日基本上黨代表大會要通過今天的版本，這個寫得非常清楚，這沒有什麼問題。

陳亭妃表示，相信這是一直以來的民主制度，第一屆的賴清德市長、第三屆的黃偉哲市長，還有第五屆的未來台南市長的提名，相信都是一致的規定，這個部分沒有任何的問題。

綠委林岱樺受訪時則說，黨內有黨內機制，也有相關充分討論，對於黨最後決定都尊重，現在方案已經納入各方意見，個人非常認同。綠委賴瑞隆也表示，沒有意見，所有的方案其實只要能夠找出最強的人選，然後能夠延續著綠色執政品質保證，全力支持。

祕書長林右昌則表示，今天通過相關提名特別條例，本黨是有制度、傳統政黨，兩個提名條例都是在2018跟2022年基礎上提出，在不同直轄市跟縣市長部分 依照過去作法，現任若要連任就由主席徵召，任期屆滿就依照初選程序，非執政縣市就循提名條例相關辦法。

至於非執政縣市提名部分，林右昌說明，不會談個別縣市，依照過去就是綜合評估後向主席提出，民調當然也是評估內容中。