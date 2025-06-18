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社會 社會焦點 保障人權

校車載28人「切西瓜左轉」整輛撞過來　騎士慘捲車底畫面曝光

記者唐詠絮／彰化報導

今（18日）上午，彰化縣埔心鄉員鹿路與永坡路口發生一起驚險車禍，一輛載有28名學生某私立中學校車，在左轉永坡路時，與直行的機車發生碰撞，騎士被捲入車底，消防迅速將人救出，腿部受傷送醫，警方初判，校車未注意車前狀況，騎士未依規定停讓，詳細肇事原因尚待釐清。現在撞擊瞬間畫面曝光。

從監視器畫面中可以看到，車禍事件發生於今日上午7點，當時38歲黃姓騎士沿永坡路南往北直行，在機車停等區正要起步，看到校車左轉迎面而來，想要閃避已經來不及，遭撞倒地，人也被捲入車底，無法動彈。

▲騎士捲入校車車底，消防救護人員緊急搶救脫困送醫。（圖／民眾提供）

▲騎士捲入校車車底，消防救護人員緊急搶救脫困送醫。（圖／民眾提供）

救護人員趕抵現場時，發現騎士腿部受傷，但意識清醒，受困於車底無法動彈。消防人員迅速調整其姿勢，並施以頸圈固定及長背板搬運，隨後將他送往彰化醫院救治。

校車上的28名學生雖未受傷，但受到不小驚嚇，校方緊急調派另一輛接駁車將學生平安送達學校，未影響上課時間。騎士雖無生命危險，但腿部傷勢仍需進一步觀察。

▲騎士捲入校車車底，消防救護人員緊急搶救脫困送醫。（圖／民眾提供）

▲校車左轉未注意撞機車，騎士捲入校車車底。（圖／民眾提供）

警方調查發現，雙方駕駛酒測值均為0，排除酒駕可能。然而，初步肇責分析指出，校車駕駛在左轉時未依規定注意車前狀況，而機車騎士行經設有「停讓」標誌的路口時，也未依規定停讓，雙方均有違規情形。事故造成校車左前車頭及機車兩側嚴重受損，詳細肇事責任仍待進一步釐清。

▲騎士捲入校車車底，消防救護人員緊急搶救脫困送醫。（圖／民眾提供）

▲騎士捲入校車車底消防緊急搶救。（圖／民眾提供）

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