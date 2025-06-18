綠營謝志忠告江啟臣「辦餐會賄選」當選無效　敗訴確定

▲立法院副院長江啟臣遭綠營「挑戰者」謝志忠提當選無效之訴，一二審都判謝敗訴，全案確定。（圖／記者屠惠剛攝）



記者許權毅／台中報導

台中市民進黨籍議員謝志忠去年與藍委江啟臣競選區域委員，最終由江順利連任。不過，謝指控江團隊宴請選民有違反選罷法之嫌，提出當選無效之訴，一審判謝敗訴，二審今出爐，認為江啟臣並無授意舉辦餐會，駁回上訴全案確定。

謝志忠主張，李光國、蘇慶雲以及柯廷蓁都是江啟臣競選團隊成員，3人為了使江啟臣能順利當選，在2023年底舉辦餐會，每人約577元不正利益宴請選民，總計有26名不知情民眾受到宴請，且江啟臣有出席餐會、向民眾致意，請求支持競選之賄選行為。

謝志忠認為，李等人所為賄選行為，經台中地院判決有罪確定，江啟臣有共同參與、授意、同意、知情而放任或是知情而不違背其本意之情形，違法選罷法，請求判決江當選無效。

江啟臣則主張，自身針對選罷法部分已經獲得中檢不起訴，況且該餐會是當天才臨時受邀，不曉得由誰籌辦、費用由誰支付，事發當時也尚未進行參選登記，無法認定有授意舉辦餐會。

台中地院一審認定，江啟臣停留35分鐘，現場也無旗幟、文宣造勢，難認定有江授意情況，駁回謝志忠之訴。

案件進入二審，台中高分院認為，李等人雖違反選罷法確定，但經李等3人與證人吳振嘉（台中市議員）供證述，以及相關通聯紀錄，無法證明江啟臣知悉賄選行為。

台中高分院合議庭認為，無其他證據足以證明江啟臣有共同參與、授意、同意知情而放任或是知情而不違背其本意之情形，駁回謝志忠上訴，全案確定。