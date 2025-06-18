孝子跌進玉米粉碎機慘死！父母婉拒慰問金　「留給更需要的人」

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一名41歲楊姓男子，昨(17日)日在飼料廠清潔玉米粉碎機時，整個人不慎滑落，當場遭機具夾住右腿，失血過多失去生命徵象，送醫急救仍不治。這起意外讓家屬與同事都難以接受，鄰里間聽到更是悲痛萬分，慈濟基金會彰化分會獲悉後，於傍晚6點多前往家中慰問，但楊家婉拒關懷金，表示要將這份心意「留給更需要的人」，令人動容。

▲楊家父母哭到癱軟，業者跪地祈求。（圖／民眾提供）



據了解，楊男是家中獨子，未婚，自20多歲起就在該飼料廠工作，與業者有親戚關係，13年來，他負責機具清理與飼料拌料等工作，不僅工作認真，更是鄰里間公認的孝子。父母接獲噩耗趕到醫院時，不斷在病房外呼喚愛子，楊母得知兒子死訊後更是情緒崩潰，哭到捶心肝、數度癱軟在地。

飼料廠老闆也在第一時間趕到醫院，神情凝重地跪在家屬面前致歉，透露楊男是資深員工，對作業流程相當熟悉，發生這樣的意外讓他萬分不捨。這起突如其來的工安意外，讓與楊男共事13年的同事們都難以接受，消息傳回鄰里，認識他的鄰居們紛紛表示不捨。

▲慈濟前往楊男家中慰問，楊父婉拒收慰問金。（圖／慈濟基金會彰化分會提供）

最令人動容的是，當慈濟基金會彰化分會於傍晚前往慰問時，楊父楊母婉拒了關懷金，堅持要將這份心意「留給更需要的人」讓在場所有人都為之動容。

慈濟彰化分會表示，楊家人在承受喪子之痛時，仍心懷大愛將慰問金轉贈更需要的人，這份無私的精神，讓這個悲傷的故事留下溫暖的註腳。楊男的孝心與家人的善念，將永遠留在鄰里間的回憶中，也提醒我們珍惜每個工作平安回家的日子。

▲楊男卡在機具內。（圖／民眾提供）