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獨／麥當勞APP「手機點餐」洩密！未來新品、售價全看光

▲▼麥當勞APP全球版新功能「手機點餐」台灣上線。（圖／業者提供）

▲麥當勞APP「手機點餐」已於6月全面上線。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

麥當勞全球版APP最新功能「手機點餐」於6月全面上線，提供「點餐免排隊」、「開放累積M Points」及「同享會員專屬優惠」3大服務。《ETtoday新聞雲》今（18）日更發現「手機點餐」功能竟悄悄洩密，可以提前看到未來即將販售的新品及價格。

▲▼麥當勞APP手機點餐有隱藏版功能。（圖／翻攝麥當勞APP）

▲▼麥當勞APP手機點餐可提前看到未來販售新品、販售日期及售價。（圖／翻攝麥當勞APP）

▲▼麥當勞APP手機點餐有隱藏版功能。（圖／翻攝麥當勞APP）

《ETtoday新聞雲》記者今日點進麥當勞APP「手機點餐」發現「新品搶先看」隱藏版功能，可以看到甜品與點心中悄悄出現「迷你Q紫薯」新品，而漢堡與沙拉則出現「雙層麥香魚」選項，雖皆顯示暫無供應，卻搶先曝光販售日期，預計將在7月2日起正式開賣，包括售價也同步公開。

對此，麥當勞僅低調表示：「麥當勞APP不定期公布活動與產品資訊，歡迎並感謝顧客支持。」至於新品部分則將於完成內部流程後，6月30日正式對外公布。

▲▼漢堡王推恐龍套餐。（圖／業者提供）

▲漢堡王恐龍套餐限時販售至7月21日。（圖／業者提供）

另外，漢堡王至7月21日前則有3款超澎派「恐龍堡」，首推「大恐龍脆豬牛肉堡」，選用5吋大漢堡夾入大片火烤牛肉、酥脆豬排，搭配新鮮生菜，最後淋上獨門醬料，單點193元，套餐238元起；以及脆雞+牛肉組合「小恐龍雞排牛肉堡」，單點113元，套餐158元起；鱈魚排搭配脆雞的「小恐龍雞排鱈魚堡」，單點113元，套餐158元起。

官網更獨賣「4款小恐龍雙人餐」，包括小恐龍雙人餐、大恐龍脆豬牛肉堡餐、小恐龍雞排牛肉堡餐、小恐龍雞排鱈魚堡餐，售價164元起。

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