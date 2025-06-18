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摩斯漢堡「南洋風系列」6/23開賣　圈圈蝦餅、泰式珍奶都有

▲▼摩斯漢堡新品。（圖／記者蕭筠攝）

▲摩斯漢堡推出全新「南洋風系列」。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

摩斯漢堡暑假限定「南洋風系列」來了，推出2款泰式漢堡、總匯沙拉，還有全新點心「圈圈蝦餅」、飲品「泰Thai珍珠奶茶」等品項，6月23日起正式開賣。

▲▼摩斯漢堡新品。（圖／記者蕭筠攝）

▲椒麻雞腿堡（左）、泰式檸檬魚堡（右）分別淋上特製泰式椒麻醬、泰式檸檬酸辣醬，酸辣又開胃。

▲▼摩斯漢堡新品。（圖／記者蕭筠攝）

▲泰式雞肉總匯沙拉提供輕食新選擇。

摩斯漢堡全門市將於6月23日推出酸辣南洋風系列新品，「椒麻雞腿堡」嚴選去骨帶皮雞腿肉以獨特香料醃製，再裹上特製麵衣高溫油炸，搭配新鮮青生菜、番茄，最後佐以使用青花椒、檸檬汁、魚露、辣椒等辛香料製成的「泰式椒麻醬」，每一口都能吃到香麻酸辣感，售價100元。

「泰式檸檬魚堡」使用台灣在地飛虎魚搭配高麗菜絲、青生菜，淋上以魚露、香菜、辣椒、檸檬汁等調製成的「泰式檸檬酸辣醬」，售價100元；「泰式雞肉總匯沙拉」則選用萵苣、高麗菜絲、紫洋蔥絲、番茄等蔬菜，佐青木瓜絲、泰式雞絲，最後淋上和風醬，打造清爽滋味，售價89元。

▲▼摩斯漢堡新品。（圖／記者蕭筠攝）

▲▼還有全新圈圈蝦餅、泰式珍奶。

▲▼摩斯漢堡新品。（圖／記者蕭筠攝）

還有全新點心「圈圈蝦餅」，以月亮蝦餅做為靈感，挑選白蝦及草蝦以黃金比例搭配魚漿製成蝦餅圈，經過油炸後外層酥脆、肉餡彈牙多汁，售價55元，購買套餐則可享50元加購優惠；以及超道地「泰Thai珍珠奶茶」，紅茶融入香滑煉乳熬煮成泰式奶茶，再加入Q彈珍珠，售價80元。

配合新品上市，摩斯APP安心取溫馨送推出獨家優惠，6月23日起至7月20日可享「泰式檸檬魚堡」或「椒麻雞腿堡」搭配大杯摩斯蒟蒻冰紅茶套餐，2入特價258元；6月23日起至6月30日「泰Thai珍珠奶茶」3杯特價198元，數量有限、售完為止。

▲▼摩斯漢堡新品。（圖／記者蕭筠攝）

▲早餐系列也新增「蕈菇蛋堡」、「薯泥三明治」新選擇。

此外，早餐系列也推出全新「薯泥三明治」，採用洋芋、地瓜、水煮蛋及紅蘿蔔打成新鮮馬鈴薯泥，厚塗在亞麻玄米吐司上，入口就能嚐到完整薯塊，再搭配新鮮萵苣，並以香濃雞蛋沙拉調味，售價55元。

「蕈菇蛋堡」則採用鮮脆鴻喜菇及雞蛋現點現煎，搭配漢堡麵包、綿密馬鈴薯沙拉，售價70元，限量限店供應，即日起上市。

▲▼城市漢堡推出全新「果醬菠蘿堡」系列 。（圖／城市漢堡提供）

▲城市漢堡推出全新「果醬菠蘿堡」系列 。（圖／城市漢堡提供，下同）

早午餐品牌「城市漢堡」近日則攜手「晴朗家烘焙」推出全新「果醬菠蘿堡」系列，主打現烤黃金酥脆菠蘿皮製成，一共提供5種口味選擇，有經典原味版，每一口都能吃到純粹小麥香氣及菠蘿皮酥香；草莓口味選用帶有天然果粒的草莓醬、花生口味採用低糖研磨花生醬製成、巧克力口味搭配苦甜比例適中的可可醬、奶酥口味則吃得到細緻奶香。

▲▼城市漢堡推出全新「果醬菠蘿堡」系列 。（圖／城市漢堡提供）

▲果醬菠蘿堡同步提供冷凍宅配服務。

果醬菠蘿堡除開放單點外，也可升級搭配嫩煎雞排或經典牛肉排，打造甜鹹混搭正餐組合；同步販售冷凍宅配版本，可透過晴朗家烘焙官方LINE下單，4種果醬口味任選搭配「6入分享盒」或「12入超值組合」宅配到府，滿額還可享免運優惠，完成訂單者將獲得60元折價券，回饋至城市漢堡官方LINE，可做為未來門市消費抵用金。

為歡慶新品上市，即日起至7月1日凡參加Uber Eats「夏日581」活動，可享「菠蘿堡全系列買1送1」限時優惠，單筆滿350元並輸入指定折扣碼還可再85折優惠。

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