杜絕關說改單有解　中警推動「違停電子化」3大優點曝光

▲▼台中警方推動違停電子化，有杜絕關說等3大優點。（圖／台中警方提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市部份基層員警受人之託修改罰單，對方省了300元，自己卻惹上貪污重罪，台中市警察局6月份配合警政署全面推動「違規停車逕行舉發電子化」，員警利用警用小電腦M-police當場拍下違規車後，車籍資料和違規法條同步上傳至系統，讓員警不再有改單可能，不但杜絕貪瀆、提升效率，還有捍衛廉潔形象3大好處。

基層員警基於人情請託或學長要求，在外面針對違規停車拍照開單後回到派出所製單，寄出紅單前可在法條上動手腳，若車主不在車上，依道交條例第56條處600元以上、1200元以下罰鍰；若車主在車上，依道交條例第55條處300元以上、600元以下罰鍰。

一般實務經驗，員警都會依最低金額開罰，也就是幫對方省下300元，卻讓自己陷入貪污，導致被停職處分，代價相當高。

台中市交通大隊表示，「違規停車逕行舉發電子化」具有三大優勢，第一，所有舉發案件皆透過警用行動載具M-police建檔，拍照並即時上傳至系統，避免事後竄改與人為刪除，且有效減少紙本錯漏。

第二，杜絕貪瀆、保障警譽，電子舉發流程透明化，警察執法行為全程納入數位管理紀錄，杜絕任何不當行為，捍衛廉潔形象；第三，提升效率、利民便警，電子舉發從製單、存檔到資料回報，不僅減少行政作業時間，加速違規案件處理流程，即時排除交通壅塞，交通執法效率大幅提升。