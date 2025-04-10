網紅Cheap質疑台南議員關說「害警員記申誡」　南檢要查了

▲台南市議員陳皇宇被控涉及關說案，台南地檢署由對本案已分案調查釐清相關案情，看是否涉及瀆職不法情事。（圖／記者林東良攝，下同）

記者林東良／台南報導

網路名人Cheap在臉書爆料，台南市警一分局員警，因拒絕將一名女大生車禍案中「無辜車輛」列入筆錄，遭台南市議員陳皇宇關說施壓，導致該員警被記申誡處分，陳皇宇召開記者會說明全案是警員拒絕受理民眾補充筆錄內容要求，他只是向警方詢問是否可以協助。針對此案，台南地檢署已分案調查是否涉及瀆職等不法情事。

台南地檢署指出，本案己分案由檢察官進行調查，有關媒體報導涉及議員是否涉嫌關說，以及員警是否拒絕民眾要求補充筆錄內容，員警受懲處的理由等相關案情，方方面面檢方都會進一步調查釐清，看是否涉及瀆職或其他不法。

台南市議員陳皇宇針對網紅Cheap的發文，質疑他對台南市警一分局關說施壓害員警記申誡，曾於4月7日召開記者會，提出行車紀錄器影片做出回應，還原真相。

▲台南市議員陳皇宇公布行車記錄器影像，證明前方違停車輛與女大生車禍有關，主張員警不是車禍鑑定單位，為什麼不能讓當事人補述意見。

陳皇宇表示，3月初接獲民眾詢問，發生車禍事故後，已做過筆錄，後續回家檢視機車行車紀錄器，有拍到當時的事故經過，故跟承辦員警申請說要補充筆錄內容，並附上行車紀錄器影片，卻遭該名承辦員警多次拒絕，所以他才跟一分局詢問，民眾是否可以補充筆錄內容並請分局協助。

陳皇宇強調，關心整起事件，主要是希望第一分局的承辦員警重視民眾的權益，當事人只是想要維護自身的權益，並希望將行車紀錄器的內容列入筆錄中，整起車禍事故的肇責，當事人已申請車輛行車事故鑑定會去判定，該由當事人負責的部分，他們絕不會逃避，並非網路上所言「撞到名車賠不起，找無辜車主一起賠錢」。

第一分局分局長章振國表示，分局絕對支持基層員警公事公辦；但本案原由是當事人女大生依據行車記錄器影像，主張前方違停車輛駕駛也應該製作筆錄，這是她的權益，員警二度拒絕並使用不適當言詞，因此督察組才會記申誡。

針對Cheap說法，陳皇宇否認關說施壓，並主張「員警不是車禍鑑定單位，為什麼不能讓當事人補述意見？」；第一分局長章振國強調，議員確實有來了解案情，但從頭到尾未與該名員警有接觸，否認施壓情節。第一分局督察組則說明，該員警遭申誡處分主要原因包括其服務態度不佳，並於3月製作第二次筆錄時，對女大生及其父親言詞不當，提及「找議員來施壓我就要聽嗎」等語，損害警譽，另也違反受理案件應受理民眾補充意見之規定。