台中員警開假單案開庭！偵查隊長向學弟鞠躬　道歉：我失職

▲▼台中前偵查隊長金桂明（上）當庭向學弟們鞠躬道歉，今年2月出庭的涉案員警（下）。（圖／ETtoday資料照）

記者鄧木卿／台中報導

台中市警察局爆發基層員警集體開假單貪污案，台中地院今（10）天上午召開追加起訴準備程序庭，前偵查隊長金桂明到場旁聽，在法官同意下，他向因此事被起訴的同事深深一鞠躬抱歉，還說同仁都不認識車主，都是被學長要求去改單或銷單，他坦承沒有做好保護，為同仁扛住壓力，還向法官懇求，希望法內施仁給員警們一道「合理、合憲」 的光。

檢調去年9月偵辦白單改為紅單，罰金從900元降至600元的開假單弊案，兩波搜索偵訊共起訴31人，今年2月首度開庭，今天再度召開追加起訴準備程序庭，先前被起訴、已被停職的前偵查隊長金桂明，今天也到場旁廳。

金桂明表示，他坦承犯行，不再辯解，全部認罪，並當場向庭內之前在派出所共事過的同仁，深深一鞠躬說聲抱歉，因為遭追加起訴的部分同仁，都是他任職西屯派出所時期發生的，他沒有作好所長保護他們，為他們扛住壓力，自己確實失職。

金也幫同仁向法官求情，他強調，警察機關是較封閉的公務體系，嚴格的學長學弟妹制，法令多如牛毛，很多都是由學長手把手的教，年輕同仁所受到的教育是要服從，一旦學長告訴他怎麼做，他們沒有深思熟慮就配合，不料最後卻被以圖利罪起訴，如果當初得知是犯了5年以上圖利罪，任誰絕對不敢也不會配合。

他還細數警察辛勞一面，用生命捍衛民眾生命財產安全，尤其遇到特勤、陳抗等，甚至連假是家人團聚時刻，卻是警察最忙的時間，常常不能準時回家甚至要停休，若遇到一些不理性的刁民，時常遭莫名其妙的投訴，警察早已是變成帶槍的弱勢團體，而因為執行公務殉職的新聞也偶有所聞，網路上流傳的「今日公祭，明日忘記」，令人感慨萬千。

金桂明說，本案所有同仁包含他在內，都悔不當初，然而錯了就是錯了，也都坦承犯行，但是罪名貪污治罪條例實在是太沉重。懇請法官在裁判前， 為員警們尋找一道「合理、合憲」 法律適用的光，給他們一個重新再來的機會。