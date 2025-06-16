今天「苗栗以南」強降雨下整天　晚間北台灣變天水氣增

記者周湘芸／台北報導

今天持續高溫炎熱，東半部上看36度以上，西半部也有35度。受西南風影響，今、明天水氣偏多，今天苗栗以南整天都要留意局部大雨或強降雨，晚間起北部水氣增加，明天西半部整天都有雷雨或陣雨，午後桃園以北及宜蘭雷陣雨更旺盛，要留意局部豪雨。

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署）

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中央氣象署預報員朱美霖表示，今、明天環境為西南風，尤其明天水氣增多，降雨顯著，西半部降雨機率高，沒降雨期間感受悶熱，東半部沉降作用有顯著高溫。周三至周五環境轉為東風，各地多雲到晴，西半部仍要留意局部高溫。

朱美霖說明，今天華南上空低氣壓東移通過，未來持續併入北方低壓區，台灣附近位於北方低壓區跟太平洋高壓交界，所以西南風明顯增強。今天清晨起中部沿海有顯著對流發展移入，導致中部有強降雨發生，彰化到高雄陸續有強降雨伴隨雷擊，預計持續整天，苗栗以南地區都要留意，目前時雨量都有達4、50毫米，雲林清晨更有70毫米，其他則以午後雷陣雨為主。

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署）

她表示，今天白天到晚間西半部有斷斷續續降雨，苗栗以南整天都有局部大雨，午後各地山區及宜蘭有局部較強雷雨或強陣風，晚間雷陣雨消散，北台灣轉為短暫陣雨或雷雨。

朱美霖指出，明天西南風減弱，天氣仍不穩定，要留意局部豪雨伴隨短延時強降雨，西半部整天都有雷雨或陣雨，午後更不穩定，桃園以北及宜蘭雷陣雨更旺盛，要留意局部豪雨。

她表示，周三至周五太平洋高壓勢力偏強，環境轉為東風，水氣減少，東南部及恆春不定時有陣雨，其他地區為午後雷陣雨周六至周日華南有新的鋒面建立，台灣轉為偏南到西南風，降雨更少，清晨至上午中南部有零星陣雨，午後山區有雷陣雨。

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署）

溫度方面，朱美霖表示，今、明天東半部沉降作用影響，有34至36度高溫，花東縱谷及台東局部有焚風達36度以上，西半部近山區及大台北盆地也有33至35度，澎湖、金門及馬祖為30至31度。明天高溫減緩，各地仍有33至35度，東南部約35度。周三起西半部33至34度，東半部約32度。

另外，她也說，今、明天彰化以北、東南部、蘭嶼及綠島沿海有強風，提醒民眾留意。

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署）