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社會 社會焦點 保障人權

按個讚就能做公益？　善心人遭騙10萬嘆：以為在幫人卻被掏空

記者黃翊婷／綜合報導

雲林縣一名民眾今年4月間在抖音滑到一則慈善廣告，對方標榜回收愛心衣物，只要按讚加入LINE群組就能做公益，沒想到卻誤入詐團陷阱，遭騙走10萬元，還被警方告知錢幾乎拿不回來了，讓他又氣又無奈，「我只想說一句，你以為你是在幫別人，其實你只是下一個被掏空的人。」

▲▼現金，消費，經濟，市場，鈔票，購物，買賣，存款，收入，花費。（圖／記者周宸亘攝）

▲受害者遭假慈善廣告、假投資詐騙10萬元。（示意圖／記者周宸亘攝，與本案當事人無關。）

內政部警政署165打詐儀錶板近日公布一起個案，雲林縣一名民眾表示，今年4月中旬他在抖音滑到一則回收衣物的慈善廣告，對方標榜善循環、回收愛心衣物，還說只要按個讚、加入LINE群組就能參與公益。

受害者坦言，當時覺得只是按個讚就能幫助別人，沒有什麼不好，便加入群組，結果一進去群組裡就有人在介紹NFT體驗活動，並聲稱是和慈善平台合作的推廣項目，主打「免費體驗NFT操作」，還能領取推廣獎金，前提是要先轉點資金進去，不過這筆錢是為了製造金流證明，避免被國稅局誤會。

受害者坦言，當時他誤信詐團話術，於是用網路銀行轉帳共計10萬元，沒想到2個月之後他接到警方來電，才知道那個活動推廣項目是假投資詐騙網站，他的錢幾乎拿不回來了，讓他感到難以置信，自己的善心與信任竟然成了詐團的獲利工具，「這社會真的變了，連慈善都能被利用來行騙。我只想說一句，你以為你是在幫別人，其實你只是下一個被掏空的人。」

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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