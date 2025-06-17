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婆婆抱怨媳婦！「阿姨的反應」讓她超驚喜　網讚爆：叫阿姨常來玩

▲▼壞鄰居,惡鄰,住戶,管委會,親戚,走春,拜訪。（示意圖／記者曾筠淇攝）

▲原PO聽見婆婆向朋友抱怨自己。（示意圖／記者曾筠淇攝）

記者曾筠淇／綜合報導

「拜託這種三觀正確的長輩阿姨給我來一打好嗎？」一名女網友發文表示，日前婆婆的朋友到家中作客，於是在一旁的她，就聽見婆婆向朋友抱怨她，怎料對方一聽，卻反而說「婆婆要懂得感恩」，讓她相當認同。貼文曝光後，一票網友也大讚。

這名網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」上發文表示，日前婆婆的朋友到家中作客，於是婆婆就開始抱怨她，但沒想到的是，那位阿姨卻告訴婆婆，「當人長輩的，長年紀也要長腦，婆婆要懂得感恩，婆媳關係才會和諧」。

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阿姨還說，「別人辛苦養大的女兒，現在不僅要照顧你的兒子，還要照顧你的孫子，甚至以後連公婆都一起照顧。如果這樣還不懂得知足，這樣的婆婆是抱著什麼樣的心態呢？」原PO聽到後，相當認同，同時也直呼，「拜託這種三觀正確的長輩阿姨給我來一打好嗎？」

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「我需要這種阿姨」、「叫阿姨常來玩」、「有智慧的女人講話就是不一樣」、「關係是彼此的，感恩也是彼此的，比較好的關係是相互尊重」、「真是好阿姨」、「這種阿姨真的很棒，年紀不是徒增而已，腦袋及智慧也有增長」、「這位阿姨真好，沒有因為你婆婆的關係同流合汙」。

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關鍵字：

婆婆媳婦毒姑九賤婆媳討論區

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