快訊／高雄「雙罷劫」負責人徐尚賢羈押期滿　延長羈押2月

▲▼高雄雙罷劫負責人徐尚賢（橘衣者）被法院裁定延押2個月。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市罷免許智傑、黃捷聯合總部、連署攤位在4月18日遭調查局搜索，2名領銜人黃晃枝（85歲）和朱磊均被帶回市調處調查，而高雄雙罷劫負責人徐尚賢同時被帶走。檢方複訊後，18日晚諭知朱磊以15萬元交保，黃晃枝無保請回，而徐尚賢則在19日被羈押，由於羈押期即將屆滿，高雄地院今（17）日裁定。延長羈押2個月。

高雄市鳳山區中山西路的罷免許智傑、黃捷聯合總部4月18日上午遭搜索，檢、調出動約10名調查官，連署攤位也遭到搜索，搜索行動約2小時結束，18日中午罷免黃捷的領銜人黃晃枝（85歲）和罷免許智傑的領銜人朱磊也被帶回市調處調查。

兩人被帶回調查局後，雄檢同時還聲請搜索票，搜索「高雄雙罷劫」行動負責人徐尚賢住處，並且開出拘票，將守候在調查處外的徐尚賢本人拘提到案。經過調查後，3人被移送高雄地檢署，且均列為被告，檢察官複訊後，諭知黃無保請回，朱磊以15萬元交保。至於徐尚賢，則於4月19日被法院裁定羈押。

徐尚賢的羈押期即將屆滿，檢察官向法院聲請延長羈押，法院在16日召開延押庭，徐尚賢的律師張靜和徐的父親徐國祥都親自出庭，庭審後，張靜表示，法官裁示將在18日下午前送出裁定，他認為延長羈押的機率非常大，但徐尚賢已經被羈押2個月，現在罷免的案件已經不是司法案件，而是政治案件，而現在司法的天平也早已經傾斜。

高雄地院合議庭評議後，認為徐尚賢仍否認犯行，因此裁定延長羈押2個月。