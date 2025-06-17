抄名冊沒人質疑違法？　黃暐瀚：國民黨缺乏病識感程度令人驚訝

▲北檢起訴黃呂錦茹等5人。（資料照／記者劉昌松攝）

記者詹詠淇／台北報導

台北地檢署偵辦民進黨立委吳思瑤、吳沛憶罷免提議書涉偽造文書案，昨日起訴國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹等5人。對此，媒體人黃暐瀚今（17日）直言，從黨部主委到志工，竟然沒有一人出面質疑「可能違法」，國民黨缺乏病識感的程度，令人驚訝。

台北地檢署16日偵結吳思瑤、吳沛憶罷免提議書涉偽造文書案，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹、書記長初文卿、總幹事姚富文、第四區執行長陳奎勳，以及「地動刪瑤」召集人賴苡任5人被依違反《個人資料保護法》、《刑法》偽造文書等罪起訴，另18人緩起訴，9人不起訴。其中，吳思瑤罷免案一階連署有2674份造假，造假率達94.18%，僅165份為真實有效。吳沛憶部分則有2537份造假，造假率高達96.2%，僅100份有效。

對此，黃暐瀚今日在臉書表示，「吳思瑤、吳沛憶罷免案」第一階段提議書偽造率分別高達94%、96％，北檢昨日正式起訴黃呂錦茹等5人。另外，同案18名被告，含15位抄寫名冊的志工，因認罪獲得緩起訴。「認罪」的被告中，還包括「罷吳四騎士」滿志剛與劉思吟，身為罷免幹部，他們的「認罪」承認抄寫名冊，將對被起訴的5人後續的官司，相當不利。

黃暐瀚指出，這是國民黨台南市黨部因抄寫偽造被起訴後，第2起藍營地方黨部涉案被起訴的案子。後續還有「新北、台中、嘉義、宜蘭、基隆」5個國民黨地方黨部人員也還在偵辦中。

黃暐瀚說，證據顯示藍營在這次的罷免案中，普遍對於抄寫名冊沒有任何違法的警覺，而且從黨部主委到幹部還有志工，竟沒有一人出面質疑「可能違法」？他更直言，「缺乏病識感的程度，令人驚訝」。