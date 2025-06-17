　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

牙刷卡腸子52年！老翁不忍全說了：當年「才12歲」怕被罵

▲▼12歲誤吞牙刷不敢說　陸翁「強忍52年」戳穿腸才坦白！（圖／翻攝大象新聞）

▲醫師透過手術從老翁的體內取出牙刷。（圖／翻攝大象新聞）

記者蔡紹堅／綜合報導

安徽滁州一名64歲老翁日前因胸口不適就醫，沒想到在體內發現一把牙刷。老翁坦言，自己12歲時曾誤吞一把牙刷，不敢跟家人說，以為已被溶解，沒想到52年來竟一直在體內。

根據陸媒報導，老翁胸口不適已有一段時間，日前疼痛加劇，在家人的勸說下前往醫院檢查。醫師透過CT驚訝發現，一把長達15公分的牙刷斜插在老翁十二指腸的彎曲處。

醫師指出，牙刷兩端尖銳，已經戳穿了腸粘膜，如果繼續拖延，很有可能引發腸穿孔或感染性休克等致命併發症。

▼藏在人體內52年的牙刷。（圖／翻攝大象新聞）

▲▼12歲誤吞牙刷不敢說　陸翁「強忍52年」戳穿腸才坦白！（圖／翻攝大象新聞）

考慮到老翁年事已高，醫療團隊採用全身麻醉內視鏡微創手術，成功將嚴重腐蝕變形的牙刷完整取出。目前，老翁恢復良好，已經出院。

老翁也坦言，牙刷是他12歲時誤吞的，當時年幼的他因害怕家人責怪，一直不敢告知，天真以為牙刷會在體內自行溶解，沒想到52年來竟一直藏在自己體內。

醫師說，牙刷在人體內會隨著身體活動而蠕動，這種蠕動有可能對周圍組織器官造成損傷，甚至引發嚴重感染，在極端情況下還可能致命。此次老翁雖未出現危及生命的狀況，但長期異物留存體內，仍對健康造成潛在威脅。

醫師也強調，若不慎吞入異物，切不可抱有僥倖心理，應及時就醫，以免造成不可挽回的後果。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
557 2 4772 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
伊朗警告以色列：未來幾小時內「新一波猛攻」　動用先進武器
快訊／跟進民眾黨！　國民黨宣布：明天不出席國安簡報
「炸彈媽」驚魂！險釀火燒車　長腿辣妹捧水救援
80歲爺癌末住院「只求3件事」安詳離世　醫讚嘆：超瀟灑
快訊／00939開獎！　配息刷新高
快訊／統一獅林靖凱左膝動刀　球季提前報銷
中職測試會通過名單揭曉！50位新秀獲球團推薦投入選秀

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

牙刷卡腸子52年！老翁不忍全說了：當年「才12歲」怕被罵

漲282倍！　陸藥企「操縱新冠藥價」…慘吞上市以來最大罰單

高盛：中國未來數年新住房需求預估比峰值大減75%

戰火加劇！在以伊中國公民緊急避難　陸外交部：迅速組織撤離

伊朗狂下「導彈雨」以色列撐多久？　陸媒分析各有困難都不罷手

馬英九參觀習近平「最牽掛鄉鎮」讚有古意　兩人意外「同框」

陸頂尖洞穴女潛水員廣西潛水遇難　失聯23日後尋獲遺體

陸廠牌行動電源「飛機上自燃」　緊急宣布回收49萬個

陸電動車企逾3成流動負債高於流動資產　2026或進入新一輪「淘汰賽」

美國被拖下水或「兩手準備」？　中東局勢已步入最危險階段‌

【山崩震撼瞬間】秘魯6.1地震1死5傷　首都災情現場

修杰楷堅持「帶女兒坐經濟艙」　教育：努力賺錢才能坐商務艙

【我有異議！】結婚宣誓遇愛犬汪汪碎唸　牧師問：你有意見嗎？

【下一步曝光】館長宣布：阻止該死大罷免！

李相二變魔術「吃掉手機」　劉在錫.李棟旭看傻：怎弄的！

【雪隧驚魂】母女當街開打！女兒慘遭丟包要聲請保護令

館長下機遭嗆「丟東西」火大開罵！　宣布下一步：阻止該死大罷免

王思佳祭出3萬「找抹黑兇手」　公開線索「愛欠錢.改過名」到底是誰！

【館長遭酸爆】稱讚上海垃圾桶被嗆　怒回擊：台灣沒有啊

米克斯跌坐地上委屈快哭了　 他吐「心靈雞湯」爆笑安慰

牙刷卡腸子52年！老翁不忍全說了：當年「才12歲」怕被罵

漲282倍！　陸藥企「操縱新冠藥價」…慘吞上市以來最大罰單

高盛：中國未來數年新住房需求預估比峰值大減75%

戰火加劇！在以伊中國公民緊急避難　陸外交部：迅速組織撤離

伊朗狂下「導彈雨」以色列撐多久？　陸媒分析各有困難都不罷手

馬英九參觀習近平「最牽掛鄉鎮」讚有古意　兩人意外「同框」

陸頂尖洞穴女潛水員廣西潛水遇難　失聯23日後尋獲遺體

陸廠牌行動電源「飛機上自燃」　緊急宣布回收49萬個

陸電動車企逾3成流動負債高於流動資產　2026或進入新一輪「淘汰賽」

美國被拖下水或「兩手準備」？　中東局勢已步入最危險階段‌

烏龜翻慘狀曝！金門駕駛過彎不慎失控　中華電信外包商貨車躺路中

涉非法傾倒廢棄物交保撤銷　前屏東縣議員劉淼松改聲押禁見

5億高中生身亡！夏朝源「能否繼承遺產」明揭曉　賴母樂觀看待

碩士學歷當主管！老爸擁5房3地「卻超愛撿回收」　她崩潰：怎溝通

一堆人丟錯！咖啡杯不是垃圾「也不是紙類」　超商店員曝解答

《恐鬼症》太夯製作人卻說是意外　坦言：根本不玩恐怖遊戲

凱基證券：台股樂觀情緒重回高檔區　下半年布局聚焦ACE

沒下巴害的！消防員患重度呼吸中止症　醫：像1hr「窒息」52次

快訊／午後瞬間大雨！烏來釣客受困沙洲　警消架繩營救

遭Google移除憑證惹議　簡志誠致歉再強調：資安、國安絕無影響

林俊傑首爾場跟宋雨琦合唱〈背對背擁抱〉

大陸熱門新聞

5歲童確診矮小症　元凶竟是爸爸

搶匪揮刀砍到假奶　女撿回一命慶幸有隆乳

陪父當「掏糞工」！她：我爸做最髒工作賺最乾淨錢

陸委會要館長「久住大陸」　林祖嘉力挺：讓人看到真實的大陸

被前同事狂追2年！妙齡女收千條騷擾訊息怒了

Labubu爆紅前創辦人「沒當過上班族」

賣斷貨！泡泡瑪特北京第2家珠寶店開張

陸廠行動電源飛機上自燃　緊急回收49萬個

降「榴槤雨」！蝴蝶颱風狂掃三亞

伊朗狂下「導彈雨」以色列撐多久？

伊朗與以色列在聯合國激烈「互嗆」

過年燒紙祭父「墳墓爆炸」！陸3姊妹被炸死

以伊戰爭把美國被拖下水？

Labubu概念股暴漲！有人靠「3D列印」賺數十萬

更多熱門

相關新聞

64歲老翁胸痛就醫　體內竟藏一支牙刷

64歲老翁胸痛就醫　體內竟藏一支牙刷

大陸安徽滁州的64歲楊姓老翁近日因胸痛就醫，醫師檢查後竟意外發現，他體內藏有一支滯留長達52年的塑膠牙刷。這支牙刷自他12歲時誤吞後，竟一路隱匿至今未曾排出。所幸牙刷位置固定、才沒導致明顯傷害。

桃園少觀所集體性霸凌　主謀二審判8年

桃園少觀所集體性霸凌　主謀二審判8年

只要317元！全聯爆強特價「電動牙刷+6牙膏」驚呆網

只要317元！全聯爆強特價「電動牙刷+6牙膏」驚呆網

電動牙刷是智商稅？　他一用驚呆「根本是神物」：牙菌斑全沒了

電動牙刷是智商稅？　他一用驚呆「根本是神物」：牙菌斑全沒了

入住飯店「沒給牙刷」傻眼了！兩派戰翻

入住飯店「沒給牙刷」傻眼了！兩派戰翻

關鍵字：

牙刷

讀者迴響

熱門新聞

獨子滑進玉米粉碎機慘死！媽哭到癱軟

孫生女友「無罩激凸」中山站附近拍片

雪隧母女吵架下車開打　女兒被丟包原因曝

八方「咖哩口味」鍋貼不賣了？業者回應了

今全台變天！　「雨最大」地區曝

女友不想愛愛　台南男深夜硬上...結局慘烈

網紅安哥悼亡妻　驚見「床躺一具無形女裝」

韓娛醜聞！公司代表「不倫旗下女偶像」

快訊／「樋口飯糰」又出事！深夜驚傳救命聲

快訊／川普：我必須立刻趕回華府

快訊／上班快改道！　國1凌晨事故全線封閉

29歲人妻護理師轉戰AV界

樹林區大型火警　消防出動44車搶救

「祖先牌位」揭婆婆20年不倫戀！ 臨終才曝兒身世

「神秘光頭」急救超專業！消防隊緊急尋人

更多

最夯影音

更多

【山崩震撼瞬間】秘魯6.1地震1死5傷　首都災情現場

修杰楷堅持「帶女兒坐經濟艙」　教育：努力賺錢才能坐商務艙

【我有異議！】結婚宣誓遇愛犬汪汪碎唸　牧師問：你有意見嗎？

【下一步曝光】館長宣布：阻止該死大罷免！

李相二變魔術「吃掉手機」　劉在錫.李棟旭看傻：怎弄的！

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

壯年族群必補充的關鍵營養素

壯年族群必補充的關鍵營養素

「文里補習班」開課啦！開箱六件營養又美味的全家新品，一起為你的健康應援！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面