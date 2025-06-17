牙刷卡腸子52年！老翁不忍全說了：當年「才12歲」怕被罵

▲醫師透過手術從老翁的體內取出牙刷。（圖／翻攝大象新聞）



記者蔡紹堅／綜合報導

安徽滁州一名64歲老翁日前因胸口不適就醫，沒想到在體內發現一把牙刷。老翁坦言，自己12歲時曾誤吞一把牙刷，不敢跟家人說，以為已被溶解，沒想到52年來竟一直在體內。

根據陸媒報導，老翁胸口不適已有一段時間，日前疼痛加劇，在家人的勸說下前往醫院檢查。醫師透過CT驚訝發現，一把長達15公分的牙刷斜插在老翁十二指腸的彎曲處。

醫師指出，牙刷兩端尖銳，已經戳穿了腸粘膜，如果繼續拖延，很有可能引發腸穿孔或感染性休克等致命併發症。

▼藏在人體內52年的牙刷。（圖／翻攝大象新聞）



考慮到老翁年事已高，醫療團隊採用全身麻醉內視鏡微創手術，成功將嚴重腐蝕變形的牙刷完整取出。目前，老翁恢復良好，已經出院。

老翁也坦言，牙刷是他12歲時誤吞的，當時年幼的他因害怕家人責怪，一直不敢告知，天真以為牙刷會在體內自行溶解，沒想到52年來竟一直藏在自己體內。

醫師說，牙刷在人體內會隨著身體活動而蠕動，這種蠕動有可能對周圍組織器官造成損傷，甚至引發嚴重感染，在極端情況下還可能致命。此次老翁雖未出現危及生命的狀況，但長期異物留存體內，仍對健康造成潛在威脅。

醫師也強調，若不慎吞入異物，切不可抱有僥倖心理，應及時就醫，以免造成不可挽回的後果。