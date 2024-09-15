　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

電動牙刷是智商稅？　他一用驚呆「根本是神物」：牙菌斑全沒了

電動牙刷是智商稅？　他一用感嘆「根本是神物」：牙菌斑全沒了▲一名網友改用電動牙刷後，才驚覺「不是智商稅」。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖、文／CTWANT

為了保持口腔清潔、口氣清新，除了挑選適合的牙刷外，不少人會決定投資電動牙刷。就有一名網友表示，原本以為電動牙刷是智商稅，直到實際使用後，才發現刷牙省時、省力，去牙醫檢查時，更發現過去曾有的牙菌斑已經全數消失，讓他不禁直呼「我錯怪你了，你是神物」。

這名網友在PTT以「原本以為是智商稅，但發現超級好用」為題發文表示，原本以為電動牙刷是智商稅，想說平時用「貝氏刷牙法」清潔即可，但他每半年去洗牙時，牙醫都說他有不少牙菌斑。

原PO接著說到，他其實很努力刷牙，也有用牙線的習慣，而牙醫才建議他改用電動牙刷。

[廣告]請繼續往下閱讀...

後來，原PO買了一支電動牙刷，一用竟驚覺「真的超輕鬆，刷完感覺超乾淨」，只要刷到2分鐘自動停即可，省時又省力，而且刷得很乾淨；日前再次洗牙時，牙醫同樣幫他塗上牙菌斑顯示劑，結果完全沒有牙菌斑，讓他忍不住感嘆「電動牙刷，我錯怪你了，你是神物！」

貼文一經曝光後，迅速引起大批網友討論，紛紛留言「我第一次用電動牙刷直接震出一堆結石」、「真的超級好用，用完再用牙菌斑顯示器，紅點超少，搭配牙線棒和牙間刷，2年不會蛀牙」、「對某些手殘人士來說，電動牙刷真的很好用啊，我自己也是用了之後，牙齒才保養的」、「給不太會控制力道的人很方便」。

但也有一派人認為，「我個人覺得只要正常牙刷+牙間就完全沒問題了」、「我用電動牙刷反而感覺沒手刷乾淨」、「我手動刷也沒什麼牙菌斑啊……不過太用力是真的，換電動牙刷比較不會傷牙齦」。

延伸閱讀
柯文哲拒絕夜間偵訊嗆「當庭逮捕我」　檢方認「有急迫情形」持續偵訊中
柯文哲住家遭搜索怒嗆「台灣史上第一次」　媒體人秒打臉：您不是第一位
結束12小時馬拉松偵訊！被問怕不怕被羈押　柯文哲反應曝光

ET快訊
撞癱22歲男騎士！　保時捷男一毛不賠還免關
退休還是喜歡幫病患看病　醫師續做居家醫療騎機車當「外送醫師」
快訊／黃暐傑遭海盜釋出！
林襄1句話「節目中斷錄影」　吵架潘若迪！友：她講話比較直
中秋節3地區　賞月指數5顆星
沒性行為！男染淋病「去過加油站廁所」　醫驚：你GG很長耶

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

明晚雨漸多「全台下最大時間曝」　台北中秋賞月碰運氣

買紅茶會選哪家？他推「這2間」都不是手搖飲店　網贊同：會回甘

台灣超商目睹「阿北1搭配」　瞬間嚇壞！日籍作家：在日本是搶匪

員工旅遊「要自付一半費用」該去？網見1關鍵搖頭：別讓旅行變負擔

貼近脖子「聞1分鐘」她見暈船對象起反應了！網歪樓：珍惜這時光

中秋節3地區「賞月指數5顆星」　降雨熱區曝

沒性行為！男染淋病「去過加油站廁所」　醫驚：你GG很長耶

訂外送「會用假名嗎？」　過來人曝經歷狂勸：拜託不要用本名

中秋假期第2日出遊返鄉　公路局曝「省道6大易塞路段」

逾期沒驗車「故障釀死傷車禍」逐年攀升　3年近4千輛次

健身房會員臥推「遭槓鈴壓頸」　館長：專業人士不會怪我

健身房會員臥推遭槓鈴壓頸　館長喊冤曝56秒沉默示範片

全紅嬋回老家「遭日夜圍觀」　她崩潰甩門：回去！這裡太吵了！

陳金鋒抗議馬傑森擺出短棒　遭驅逐出場本季第3次

愷樂當媽..羅志祥祝福：恭喜！　不能當乾爹「可送童裝給她」

泰侏儒河馬「彈跳豬」爆紅 圓肥身材+迷因表情超吸晴

奧運金牌林郁婷挑戰投手丘開球　選1號球衣：紀念歷史性的一刻

大雨狂炸！馬路大淹水　台中車站「變水上樂園」

歐陽妮妮「結婚才3個月」宣布懷孕了　PO大肚照：天使寶寶非你莫屬！

「柚子同學」擊敗世界第7大陸強敵　高承睿挺進澳門站男單8強！

明晚雨漸多「全台下最大時間曝」　台北中秋賞月碰運氣

買紅茶會選哪家？他推「這2間」都不是手搖飲店　網贊同：會回甘

台灣超商目睹「阿北1搭配」　瞬間嚇壞！日籍作家：在日本是搶匪

員工旅遊「要自付一半費用」該去？網見1關鍵搖頭：別讓旅行變負擔

貼近脖子「聞1分鐘」她見暈船對象起反應了！網歪樓：珍惜這時光

中秋節3地區「賞月指數5顆星」　降雨熱區曝

沒性行為！男染淋病「去過加油站廁所」　醫驚：你GG很長耶

訂外送「會用假名嗎？」　過來人曝經歷狂勸：拜託不要用本名

中秋假期第2日出遊返鄉　公路局曝「省道6大易塞路段」

逾期沒驗車「故障釀死傷車禍」逐年攀升　3年近4千輛次

新會期持續「藍白合」　李彥秀：柯文哲的司法問題讓在野更團結

碰！屏東鬧區聯結車機車擦撞　騎士腿部遭壓送醫

明晚雨漸多「全台下最大時間曝」　台北中秋賞月碰運氣

蔡依林44歲生日「漂漂的」　6條勵志金句讓你越活越美

酒駕鬼切撞癱22歲男騎士！保時捷男疑脫產一毛不賠　一審還免關

指控密謀暗殺總統馬杜洛！委內瑞拉「逮捕3美國人」　查獲400步槍

介文汲、蕭旭岑「AIT關切柯文哲案」　綠委：會介入的只有中國

預言民進黨2026各縣市底牌！　郭正亮分析選情：賴清德非贏不可

歐陽妮妮拍照1動作惹議！　「希望生個龍寶寶」懷孕時間點掀揣測

台中五岔魔王路口違規冠軍出爐！前8月4722件騎士沒兩段左轉

陸網紅「激凸甩豪乳」熱舞　清純系網美遭誤認急喊冤

生活熱門新聞

快訊／貝碧佳凌晨轉中颱！　今最近路徑曝

好市多1時段逛最優惠？老會員認證

明後天可能有颱風生成　下周雨區變大

中秋沒連假怎安排　答案一面倒

股息領破106萬！「他曝00929驚人本金」

會員遭槓鈴壓頸 　館長喊冤「親示範護槓」無奈表情曝

快訊／08：17台南規模4地震　最大震度3級

50人烤肉預算2萬怎選？釣出麥當勞

棒球迷批「大巨蛋不該辦演唱會」　1論點被狂打臉

台大醫半夜搭「2號電梯」　見下一幕狂唸心經

中秋運勢排行榜！屬羊「悶聲發大財」　屬狗貴人來了

男染淋病「去過加油站廁所」　醫：GG很長耶

天哭星衝擊！　中秋後「4生肖一路衰到年底」

巨無霸「10倍蛋黃酥」上架！網嗨翻開搶

更多熱門

相關新聞

口愛「少2動作」細菌猛竄！醫：菜花也這樣傳染

口愛「少2動作」細菌猛竄！醫：菜花也這樣傳染

女生們因尿道較短、尿道口離陰道和肛門相當近等生理構造差異，容易因不當的衛生習慣將細菌帶入尿道。而有些人即便日常清潔做得再好，卻因伴侶在愛愛時習慣幫她「口愛」而爆發感染。泌尿科醫師戴槐青提醒，在口愛前確保雙方性器與口腔都有清潔過，以及完事後女生應特別清潔外陰部，「2動作」可降低感染風險。

刷牙NG習慣　牙醫曝「1動作」讓牙越刷越黃

刷牙NG習慣　牙醫曝「1動作」讓牙越刷越黃

3舉動傷牙齒　牙醫師示警：愛喝汽水小心

3舉動傷牙齒　牙醫師示警：愛喝汽水小心

漱口水「3錯誤用法」恐等於白漱！1時機用最有效

漱口水「3錯誤用法」恐等於白漱！1時機用最有效

牙線棒一堆人用錯！「3動作」千萬別犯

牙線棒一堆人用錯！「3動作」千萬別犯

關鍵字：

口腔保健電動牙刷牙菌斑刷牙口腔清潔牙刷

讀者迴響

熱門新聞

快訊／貝碧佳凌晨轉中颱！　今最近路徑曝

AV女優本鄉愛道歉認當小三！百萬YTR「想愛愛說謊了」

人妻偷吃「孩子同學的爸爸」　元配氣炸！衝家長群組公布壞壞片

好市多1時段逛最優惠？老會員認證

國光女神「飯店陽台濕吻男友」全被拍

陸帶貨天王「瘋狂小楊哥」消失直播！2官媒出手

明後天可能有颱風生成　下周雨區變大

YTR這群人尼克IG噤聲團員！　「頻道停更」真實原因全說了

獨家／演唱會才剛結束　五月天怪獸父親驚傳過世！

中秋沒連假怎安排　答案一面倒

股息領破106萬！「他曝00929驚人本金」

你同時看到幾張臉？測試隱藏天賦

監視器直播軍人妻約砲！公公當場捉姦氣到過世

吳謹言婚後首現身！正面影片流出「走路姿勢變了」

會員遭槓鈴壓頸 　館長喊冤「親示範護槓」無奈表情曝

更多

最夯影音

更多

健身房會員臥推「遭槓鈴壓頸」　館長：專業人士不會怪我

健身房會員臥推遭槓鈴壓頸　館長喊冤曝56秒沉默示範片

全紅嬋回老家「遭日夜圍觀」　她崩潰甩門：回去！這裡太吵了！

陳金鋒抗議馬傑森擺出短棒　遭驅逐出場本季第3次

愷樂當媽..羅志祥祝福：恭喜！　不能當乾爹「可送童裝給她」

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

深度剖析限貸下的買房秘訣

深度剖析限貸下的買房秘訣

限貸令下房市迷局怎解？跟著「琦郁房事悄悄話」深入剖析，找出最貼近現實的一手資訊！

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面