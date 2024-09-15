電動牙刷是智商稅？　他一用驚呆「根本是神物」：牙菌斑全沒了

▲一名網友改用電動牙刷後，才驚覺「不是智商稅」。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖、文／CTWANT

為了保持口腔清潔、口氣清新，除了挑選適合的牙刷外，不少人會決定投資電動牙刷。就有一名網友表示，原本以為電動牙刷是智商稅，直到實際使用後，才發現刷牙省時、省力，去牙醫檢查時，更發現過去曾有的牙菌斑已經全數消失，讓他不禁直呼「我錯怪你了，你是神物」。

這名網友在PTT以「原本以為是智商稅，但發現超級好用」為題發文表示，原本以為電動牙刷是智商稅，想說平時用「貝氏刷牙法」清潔即可，但他每半年去洗牙時，牙醫都說他有不少牙菌斑。

原PO接著說到，他其實很努力刷牙，也有用牙線的習慣，而牙醫才建議他改用電動牙刷。

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後來，原PO買了一支電動牙刷，一用竟驚覺「真的超輕鬆，刷完感覺超乾淨」，只要刷到2分鐘自動停即可，省時又省力，而且刷得很乾淨；日前再次洗牙時，牙醫同樣幫他塗上牙菌斑顯示劑，結果完全沒有牙菌斑，讓他忍不住感嘆「電動牙刷，我錯怪你了，你是神物！」

貼文一經曝光後，迅速引起大批網友討論，紛紛留言「我第一次用電動牙刷直接震出一堆結石」、「真的超級好用，用完再用牙菌斑顯示器，紅點超少，搭配牙線棒和牙間刷，2年不會蛀牙」、「對某些手殘人士來說，電動牙刷真的很好用啊，我自己也是用了之後，牙齒才保養的」、「給不太會控制力道的人很方便」。

但也有一派人認為，「我個人覺得只要正常牙刷+牙間就完全沒問題了」、「我用電動牙刷反而感覺沒手刷乾淨」、「我手動刷也沒什麼牙菌斑啊……不過太用力是真的，換電動牙刷比較不會傷牙齦」。

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