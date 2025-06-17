台鐵高雄站「6公共藝術」成新亮點　8月中結合音樂會開幕

▲台鐵高雄站公共藝術作品「聽蒸氣」。（圖／鐵道局提供）

記者李姿慧／台北報導

繼「雲朵天棚」、「綠之丘」成為人氣打卡熱點後，高雄車站再添新亮點！鐵道局斥資7370萬元，邀集國內外知名設計團隊打造6件全新公共藝術作品，今搶先曝光，預計將於8月中旬隨音樂會盛大開箱，預料將成高雄車站最新打卡熱點。

交通部鐵道局今(17)日公布高雄車站公共藝術計畫《高雄車站共感空間》，打造三公頃當代文化場域，六件感官藝術創作搶先曝光。

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▲▼台鐵高雄站公共藝術作品「看時間」(上圖)、「掛燈籠」(下圖)。（圖／鐵道局提供）

鐵道局表示，該藝術計畫由侯林設計與德國URBANSCREEN團隊共同策劃，112年5月決選後，113年7月簽約並開工，總經費為7370萬元，預計今(114)年7月中旬竣工。

該6件公共藝術作品取材自台灣傳統廟埕精神，結合當代表演、聲音、音樂、光影與互動裝置等多元形式，以「共時、共鳴、共感」為策展主軸。

▲▼台鐵高雄站公共藝術作品「停樹下」(上圖)、「染色彩」(下圖)。（圖／鐵道局提供）

▲▼台鐵高雄站公共藝術「染色彩」(上圖)、「映回憶」(下圖)。（圖／鐵道局提供）

由六位國內外創作者提出「聽蒸氣」、「看時間」、「掛燈籠」、「停樹下」、「染色彩」與「映回憶」六大作品，打造一座「高雄車站共感空間」，重現城市歷史記憶與地方情感，展現未來想像。

鐵道局指出，該六件作品今年7月完工後，將正式向市民與旅客開放，預計於今年8月中旬舉辦結合聲音、燈光與現場演出的開幕音樂會開幕，未來將是高雄車站新亮點，高雄站將不只是交通通勤據點，而是一處讓人「停下來感受」、「主動參與」的文化場所。