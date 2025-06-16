鄭光遠接掌台鐵　給員工公開信：強化橫向聯繫、檢視福利待遇

▲台灣高鐵公司前董事長鄭光遠（右）今接任台鐵董事長。（圖／讀者提供）

記者周湘芸／台北報導

台灣高鐵公司前董事長鄭光遠「降薪救火」接任台鐵董事長，今天在臨時董事會推舉下正式上任。鄭光遠今除參與交接典禮，也發出一封給台鐵員工的公開信，強調台鐵公司化最重要任務是要以旅客的需求為導向，他將強化各部門間的橫向溝通，並全面檢視員工的辦公空間、執勤場域及福利待遇。

鄭光遠今天上午於臨時董事會中通過擔任台鐵新任董事長，並於同日舉行交接典禮，在交通部次長林國顯的見證下，與代理董事長伍勝園交接。

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鄭光遠上任首日也發出一封給台鐵員工的公開信，內容指出，他出身民間，從海運、航空到陸運，皆曾參與經營管理過，因此新的挑戰對他來說並不陌生，也因為過去累積多年經營管理的經驗，讓他得以在這個關鍵的時刻貢獻所長，陪伴台鐵走向企業化經營管理之路。他認為，公司化後的台鐵最重要任務是要以旅客的需求為導向，努力達成「安全、準點與便捷」等三大目標。

鄭光遠指出，安全是所有交通運具最重要的準則，台鐵擁有世代傳承的鐵道技術，安全需要包含營運、工務、機務及電務等各部門同心協力，透過橫向聯繫將設備與技術串連，形成完整且高效的服務體系，因此他將致力強化各部門間的橫向溝通與合作。

鄭光遠也說，唯有快樂的員工才能有滿意的顧客，因此他也將全面檢視目前員工的辦公空間、執勤場域及各項福利待遇，並提出改善及優化措施，讓員工有舒適的上班環境，安心的福利待遇，打造一個讓大家願意上班、也開心下班的「快樂職場」，才能無後顧之憂的照顧每位旅客的需求。

鄭光遠強調，百年台鐵是台灣鐵道界的老大哥，擁有長遠的歷史，也有最厚實的技術與文化。從政府到民間，在許多人的共同努力下，去年邁向公司化的新紀元，不但要延續台灣鐵道的傳統精神，更要擘劃新策略，來面對下一階段的全新挑戰。

▲▼台鐵董事長鄭光遠今上任發出給員工的公開信。（圖／讀者提供）