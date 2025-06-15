高鐵模式能否救台鐵　鄭光遠明接任董座「迎戰4道難題」

▲高鐵前董事長鄭光遠16日接任台鐵董座。（資料圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵113年轉型國營公司，原肩負「新生」希望，首年卻繳出137.9億元史上新高虧損成績，行車事故與異常事件達1009件，創23年來首破千件紀錄。高鐵前董事長鄭光遠放棄每月20萬薪資差距，明天(16日)轉任台鐵董座，高鐵模式能否成功救台鐵，專家分析，鄭光遠接掌台鐵將面臨四大挑戰。

●財務體質虛弱：台鐵不是換董事長就能賺錢

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台灣鐵道暨國土規劃學會秘書長黃柏森表示，台鐵狀況與高鐵有很大不同，台鐵從政府機關到國營公司，問題盤根錯節，台鐵新任董事長鄭光遠上任後，需先了解台鐵內部狀況和體質，各界都期盼台鐵狀況好轉，但短時間內，就算是鄭光遠這麼有經驗的人，也需要花一點時間，沒辦法馬上讓台鐵翻轉。

由於台鐵即便已公司化，但經營仍受限於歷史包袱、政策干預與公益定位，虧損恐怕並非短期可以翻轉。黃柏森坦言：「台鐵公司化後仍面臨虧損，根本原因是台鐵體質問題，不太可能換一個董事長就賺錢。」

▲台鐵票價6月23日調漲票價，被視為增加收入重要契機。（資料圖／台鐵）

雖然台鐵6月23日票價將可調漲，被視為增加收入的重要契機，成功大學交通管理科學系教授鄭永祥表示，鄭光遠可善用高鐵假期「票價搭配飯店等優惠商品」的行銷經驗，讓鐵道觀光更豐富。他說：「這部分鄭光遠有豐富經驗，財務處理也有經驗，有機會帶領台鐵減少虧損。」

不過，黃柏森也提醒，改善虧損和公司體質轉好，需讓員工認知「現在台鐵是一間公司」，用公司角度思考台鐵營運方向，才可能賺錢；此外，政府主管機關應減少干預，台鐵6月23日起漲價，因花東抗議就推優惠，站在一個鐵路公司營運角度，不能用過於低廉價錢提供鐵路運輸服務，對一間公司不是好事，需要補貼推優惠，應由中央或地方政府補助處理。

●人力黑洞難補：低薪難留才，制度更需革新

台鐵公司化後人力流失問題依舊嚴重，新進人員一年內流失達116人，電務等技術職更出現「離多於補」的惡性循環。基層待遇偏低，與其他國營企業甚至高鐵落差明顯，人力與技術斷層一旦擴大，恐進一步衝擊行車安全。

鄭永祥指出：台鐵有歷史包袱，用人薪水上也有限制，光是鄭光遠自己過去台鐵，月薪就掉了這麼多，台鐵基層也一樣，薪水較低，要找到有能力的人加入團隊會較辛苦，鄭光遠要整頓台鐵，找到適合的團隊和員工，讓員工願意理解公司、加入一起努力，公司才能賺錢。

▲專家建議建立獎金文化，提高績效好員工留才。（資料圖／記者劉亮亨攝）

他建議，鄭光遠應導入「賞罰分明」制度，並建立獎金文化，台鐵薪資有相關限制，應用獎金制度調整，設定獲利目標，「不要都吃大鍋飯，表現好給予多一點獎金」，雖然本薪一樣，但獎金不同，讓薪資有調高空間外，對於表現好的員工，也應拔升到對的位子，不好的也應調整，否則很難就定位發揮最大戰力。

黃柏森也認為，鄭光遠應思考提升職場環境，對願意付出的員工給予好的獎金和制度，讓員工願意留下來。他直言，過去台鐵「努力與否、領一樣薪水」，造成員工缺乏積極性，對於認真的員工應獎勵，不認真的員工也要處置。

●組織文化轉型慢：公務員思維未退場

台鐵公司化後，表面改制，但內部文化轉變緩慢，公務員思維尚未退場，而台鐵公司化後將原本中央集權的一條鞭管理，改為北、中、南、東四大營運處，試圖透過分區整合運務、工務、機務與電務等部門以提升效率，然而一年多來整合效益不彰，組改後的台鐵仍陷於磨合與體制混亂的過渡期。

黃柏森直言，台鐵現在仍有些狀況，例如組織從台鐵局轉型為國營事業，應從政府思維轉變成公司，但仍有很多員工停留在公務員思維，行事和思考方式會有差異，「他相信鄭光遠過去台鐵，台鐵內部會嘗試改變，但是思維要整個翻轉需要時間。」

▲台鐵工會強悍，曾發動五一勞動節集體休假，多數列車停駛。（資料圖／記者李毓康攝）

此外，台鐵設置「分區營運處」本為組織調整方向，但至今成效不如預期，顯示改革仍在摸索階段，加上台鐵有企業工會和產業工會兩工會，且工會力量皆較高鐵工會強勢，且擅長突襲式抗議逼資方談判，如何與工會溝通，也將是鄭光遠面臨的挑戰。

不過，鄭永祥表示，鄭光遠個性柔軟、處事親切，曾待過陸海空這麼多領域和企業，也在很多老闆下做過事，經歷也相當豐富，他認為鄭光遠的人格特質即便與工會溝通，也應會有雙贏策略，工會的存在是為了爭取基層員工的利益，從工會的角度溝通找到解方，是鄭光遠的挑戰，但他有機會完成。

●安全與準點壓力：高鐵標準難套用，文化須重建

台鐵事故頻傳，高鐵模式和經驗是否能成功移植，鄭永祥分析，高鐵過去不管是安全和準點、舒適、友善都做得很到位，也成為國內重要運輸標竿企業，很多管理制度和營運模式的確可以引用，譬如高鐵採用很多國際規範，可導入台鐵把標準拉高，但無法完全移植，因為高鐵經營模式比較單純，台鐵車種、車款多，加上環島，停站模式都不同，仍具挑戰。

鄭永祥指出，安全很重要，不是用講的而已，而是開始建立安全文化，高鐵有通報文化，有狀況鼓勵趕快通報，通常先發現狀況都是第一線，鼓勵第一線員工快速反應，不能究責，這部分高鐵運作得不錯，台鐵運量更多，行駛路線更長，狀況更多，還有調度場站問題，若出狀況，不能發現問題只究責懲處，將無法鼓勵員工自主通報問題，協助解決問題和改變SOP才是重點。

▲鄭光遠能否帶領台鐵走向新篇章備受關注。（資料圖／記者李毓康攝）

黃柏森認為，整個環境上，高鐵和台鐵差很多，高鐵大多是封閉式路線，通車營運時間比台鐵短，列車營運模式比台鐵單純，台鐵有不同的路線、車種，還有貨運列車，且有平交道和開放路線，營運面臨問題更為複雜，短時間內要達到跟高鐵一樣有點困難，長時間來說也沒有那麼簡單，因為台鐵有先天的限制。

不過黃柏森說，但在此情境下，鄭光遠要如何慢慢把這些安全和準點提升到大家可接受水準，就要先把鐵路營運安全做好。

鄭光遠被視為「降薪救火」的專業經理人，但要讓台鐵真正脫胎換骨，光靠經驗與制度還不夠，更要整合人心、留住人才、翻轉根深蒂固的文化。這場改革硬仗，才剛揭開序幕。