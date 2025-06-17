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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

8藍委提告罷團　曹興誠：有完整律師團、我們負擔所有費用

▲▼《看不見的國家》台灣上映記者會-曹興誠。（圖／記者周宸亘攝）

▲聯電創辦人曹興誠。（圖／記者周宸亘攝）

記者杜冠霖／台北報導

國民黨昨批評，罷免團體以虛假不實資訊抹黑、抹紅各地藍委，八位立委委由黨中央至北檢遞狀控告罷團領銜人或相關主導者，指其涉嫌在社群平台發表諸多不實抹黑、抹紅言論，意圖散布謠言誤導大眾讓罷免案成立，涉及違反公職人員選舉罷免法。而聯電創辦人、罷免藍委徐巧芯領銜人曹興誠今（17日）赴國民黨中央向黨主席朱立倫、總召傅崐萁下辯論戰帖，對於藍委提告罷團，曹則強調，罷團不用擔心，「我們有完整、堅強地律師團，我們負擔所有費用」。

八位立委包括：北市賴士葆、新北廖先翔、桃園涂權吉、牛煦庭、新竹徐欣瑩、台中廖偉翔、羅廷瑋、南投游顥委由國民黨中央提告。

曹興誠今天親送戰帖到國民黨，邀請國民黨主席朱立倫、黨團總召傅崐萁公開辯論，但卻被拒馬擋在外面。曹興誠致詞及受訪時，國民黨則出動了擴音機，國民黨發言人楊智伃大喊反共就要反曹董，還放了〈囚鳥〉、〈燃燒吧！火鳥〉、〈快樂鳥日子〉等干擾。

對於藍委提告罷團，曹興誠強調，罷團不用擔心法律問題，「我們有完整且堅強的律師團，會負擔所有費用」。媒體追問，日前和總統賴清德會面時談了什麼？曹興誠回應，他和賴清德說，希望民進黨加強對罷團支持，在二階以前民進黨希望不要藍綠對決，所以站在後面，現在希望民進黨站前面一點。

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