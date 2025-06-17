賴清德台中視導「海馬斯多管火箭」　喊再編國防預算：盼不分朝野支持

▲總統賴清德今赴58砲指部視導海馬斯多管火箭。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

總統賴清德今早赴陸軍十軍團58砲指部視導，向美採購的M142「海馬斯」多管火箭系統。賴清德留在營區用餐，致詞時強調，台灣當前區域挑戰仍存在，會持續推動國防改革、編列更多國防預算，希望不分朝野、國會都能支持。

台灣近年編列325億2400萬元，向美國採購29套品名為M142 的「高機動性砲兵火箭系統」，其中包括864枚精準火箭與84枚戰術飛彈。值得注意的是，首批11套海馬斯火箭系統與2套訓練模擬器，在2024年底運抵台灣，並由58砲指部負責接裝；第二批18套，以及864枚精準火箭及20枚戰術飛彈，則規劃於2026年交運。

▲陸軍的海馬斯火箭系統今年5月實彈射擊。（圖／記者陳煥丞攝）



陸軍十軍團58砲指部5月12日，首次在屏東九鵬基地進行實彈射擊。根據陸軍所發佈的射擊通報，12日早8時至中午12時、下午1時半至5時，在屏東滿州地區進行地面武器對海（空）實彈射擊，最大彈道高度為2萬呎。

▲▼賴清德聽取簡報，頻頻點頭。（圖／記者許權毅攝）



總統賴清德今（17）日親赴58砲指部視導，由官兵介紹武器性能、射控面板操作介紹，並且展示彈藥裝卸演練，賴清德頻頻點頭，隨後也與官兵合影。

▲賴清德今日中午留在58砲指部用餐。（圖／記者許權毅攝）



賴清德今中午留在營區用餐，致贈加菜金。賴表示：「要代表全體國人感謝大家，用鋼鐵般的意志守護家園，守護自由民主日常生活，最近大家完成了年度重砲保養射擊、精準飛彈射擊等重要任務，你們每一分任務，都讓國家更加安全，我知道砲兵部隊專業辛苦。」

賴清德說，換發新式武器不容易，還要把它融入到作戰系統，但多管火箭就是要提升國軍精準打擊能力。未來會編列更多國防預算、持續推動國防改革，以保障國家安全，希望不分朝野、國會都能支持，也會提升國軍待遇，讓軍人後顧之憂。

賴清德強調，身為三軍統帥，深知堅實戰力，來自精良武器更重要是，每一位官士兵扎實訓練、高昂士氣，政府會持續推動國防改革， 當前台灣的挑戰依然存在，我們要不斷強化國防力量，鞏固區域和平，這位對自我的要求，就是我們以實力達成真和平的最佳寫照，我以三軍統帥身份替大家加油打氣，漢光演習以最真實接近實戰的情況，來驗收平時的訓練 。