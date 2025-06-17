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妻羊水破了他求援！警開道20分鐘路程「10分鐘抵達」　母女均安

▲陳姓男子開車載著羊水破裂緊急待產的妻子向警方求援。（圖／龜山警分局提供）

▲陳姓男子開車載著羊水破裂緊急待產的妻子向警方求援。（圖／龜山警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市政府龜山派出所警員張賀迪、曾耀萱凌晨執行巡邏勤務時，在巷口突遇一名開賓士男子搖下車窗求援，表示車上的妻子羊水破裂、產兆明顯，情況迫在眉睫，果斷駕駛巡邏車火速護送孕婦前往林口長庚醫院。一路開啟警示燈與警鳴器開道，將原需20分鐘的車程縮短為10分鐘爭取寶貴就醫時間，所幸女嬰平安順產。

▲▼巡警火速開道迅速將產婦送至醫院平安順產。（圖／龜山警分局提供）

▲▼巡警火速開道迅速將產婦送至醫院平安順產。（圖／龜山警分局提供）

▲▼巡警火速開道迅速將產婦送至醫院平安順產。（圖／龜山警分局提供）

今日清晨1時25分許，桃園市龜山區萬壽路二段46巷口，一輛小客車駕駛陳姓男子搖下車窗向巡邏車上的員警求援，坐在副駕駛座的妻子羊水破裂、產兆明顯，情況迫在眉睫，龜山派出所警員張賀迪、曾耀萱，當下放下原本欲取締交通違規的勤務，立即判斷情勢緊急，若等待救護車到場恐延誤救治，遂果斷駕駛巡邏車火速護送孕婦前往林口長庚醫院，一路開啟警示燈與警鳴器，穩定駕駛、沿路開道，將原需20分鐘的路程縮短為10分鐘，成功爭取寶貴就醫時間，母女順利平安交由院方接手照護。

陳姓男子表示當時情況非常緊急，不得已，才向警方求助，員警出發前也一再提醒車輛跟緊並注意行車安全，幸好有警方即時大力相助，即短時間抵達醫院，太太也順利產下一名健康女寶寶，對於警方的幫忙真的非常感謝。

分局長張鶴瓊表示，面對突如其來的求助，張、曾等兩位員警以專業與敏銳應變力，為新生命打開生機之門，他們在漆黑的巡邏任務中，展現了令人動容的正義與溫度，詮釋了警察為民服務的初衷。

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