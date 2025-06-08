30歲男腦死大愛器捐！紅斑馬國5開道4趟　完成5器官移植時限

記者游芳男／宜蘭報導

6月6日，一名30歲男子因腦幹出血不幸腦死，家屬秉持器官捐贈理念，決定捐出心臟、肺臟、肝臟、腎臟及小腸等器官，盼能延續生命大愛。8日上午，國道第九大隊接獲陽明醫院通報，緊急調派巡邏車護送器官，與時間賽跑，成功確保器官在黃金時限內送達台大醫院、基隆長庚醫院及中國醫藥大學附設醫院，完成移植手術。

▲▼國九大隊巡邏車在國五鳴笛開道，讓各醫院救護車及時護送器官北上，雪隊內各車輛也自動緊急左、右靠，讓出中間行車空間。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

陽明醫院表示，30歲男子男子因腦幹出血送醫急救，經院方全力搶救後仍呈現腦死狀態。家屬認同器官捐贈理念，決定捐出愛子器官，期望能幫助有緣人重獲新生，代替愛子延續生命。8日上午，醫院進行器官摘除手術，並透過器官捐贈移植登錄中心配對，安排器官分送至多家醫院進行移植。

國道第九大隊接獲通報後，原定下午執行護送勤務，但因手術進展順利，時間提前至上午11時10分。巡邏車從宜蘭交流道上國道五號北上，協助護送器官至各醫院。由於正值假日交通尖峰時段，國道五號車流壅塞，警察局全力開道，確保器官安全且迅速送達。整個護送任務共四趟次，於下午1時40分圓滿完成。

心臟保存的黃金時間僅有兩小時，器官移植刻不容緩。宜蘭縣、國道警察等單位通力合作，為救護車開道，爭取時間，讓器官在最短時間內送達台大醫院、基隆長庚醫院及中國醫藥大學附設醫院。此次護送不僅展現效率，更完成捐贈者家屬的遺願，讓大愛延續，造福更多病患。