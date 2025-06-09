孕婦破水遇塞車驚魂！　台南和緯警火速開道5分鐘送醫保平安

▲台南市警五分局和緯派出所員警迅速出動協助孕婦就醫，鳴笛開道搶救孕婦緊急生產危機。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

台南市一對年僅30歲的新手夫妻，8日下午趕往醫院途中，孕婦突然破水，卻卡在壅塞車潮中動彈不得，經向市警五分局和緯派出所求援，員警火速開道護送，原本需20分鐘路程僅花5分鐘即抵達急診室，成功化解生產危機，溫馨又驚險。

這起驚魂事件發生於8日下午5時許，孕婦在住家安平區突然出現破水徵兆，丈夫立刻駕車趕往永康奇美醫院，未料沿途車流壅塞，眼見車陣不動，兩人焦急萬分。行經南市警五分局和緯派出所時，孕婦冷靜請丈夫暫停車輛撥打勤務指揮中心，請求警方協助。

接獲通報後，和緯派出所員警鍾秉澍、林崇達立即啟動緊急應變，駕駛巡邏車沿路鳴笛開道，協助車輛迅速通過塞車路段，順利於黃金時效內將孕婦送抵奇美醫院急診室。警方指出，該路段原需行駛20分鐘，在警力協助下縮短至5分鐘，成功爭取關鍵就醫時間。

市警五分局局長洪宏榮表示，遇到醫療緊急狀況時，民眾務必冷靜求助，警方會全力配合協助。他肯定兩位員警反應得宜、處置果斷，展現守護生命的使命感。未來也將強化警民協作與應變效率，打造友善、安全的生活環境。