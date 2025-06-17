成大醫院響應器官捐贈紀念日　以「願滿．圓滿」傳遞生命

▲成大醫院於6月16日至20日舉辦器官捐贈宣導週，現場設有故事展區與即場簽署服務。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「願滿．圓滿」用愛延續生命！響應6月19日器官捐贈紀念日，成大醫院6月16日至20日舉辦「器官捐贈宣導週」，現場分享感人故事、教學線上註記，社工師提供即場簽署諮詢，全方位推動器捐理念，成大醫院也榮獲2024年全國器官捐贈宣導月醫學中心最高獎、健保卡器捐意願註記南區第一名，實至名歸。

為推廣器官捐贈觀念，衛生福利部訂定每年6月19日為「器官捐贈紀念日」，感念捐贈者與家屬的無私之愛，也鼓勵國人思考並討論生命最後的選擇。今年主題「願滿．圓滿」，象徵每一位捐贈者的心願成就他人生命的延續，傳遞愛與希望的深刻意義。

成大醫院多年來積極投入器官捐贈推廣，無論是院內宣導、社區教育還是線上諮詢，皆不遺餘力。今年更榮獲「113年器官捐贈宣導月」醫學中心組最高獎項，以及健保卡器捐意願註記南區醫學中心第一名，展現深耕成果。

今年宣導週於6月16日至20日在成大醫院門診大樓一樓大廳舉辦，活動內容包含：捐贈者生命故事分享、受贈者現身說法、器捐意願線上註記教學、社工師諮詢簽署服務，並結合FB打卡互動，號召更多民眾加入器捐行列，讓生命的感動與延續擴散。

社工部指出，成大醫院設有多元簽署管道，包括住院大樓2樓天橋大愛區、門診1樓志工服務台、社工部網站等，並與南山人壽慈善基金會合作，由志工於門診區定期推廣，亦主動參與院外公益活動，將器捐理念向外延伸。

副院長許志新表示：「器官捐贈不僅是成就他人，更是延續另一段生命旅程的可能。許多捐贈者未竟的夢，或許能在受贈者身上延續。」他感謝院內移植團隊、社工部與各界善心團體攜手投入，也向所有願意在生命尾聲選擇付出的捐贈者與家屬致上最深敬意。

「因為愛，讓生命更加寬廣」，成大醫院持續走在器官捐贈推廣的路上，用行動搭起生命的橋樑，守護更多等待希望的人。