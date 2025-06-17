《小黑琵》第15輯出刊！收錄96件學童傑作　兒童藝術教育節展出

▲第15輯《小黑琵》徵文暨徵圖比賽精選96件學生作品，即將於暑假期間展出。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

台南市推動兒童文學不遺餘力！第15輯《小黑琵》徵文暨徵圖比賽結果出爐，從逾4000件作品中精選96件優秀學童創作收錄專輯，將於暑期兒童藝術教育節展出。市長黃偉哲強調，《小黑琵》已成為學童藝文發聲的重要舞台，見證台南文學夢想飛翔的足跡。

台南市長黃偉哲表示，《小黑琵》前身為民國76年原台南縣舉辦的兒童文學研習營成果集，自出版以來已累積24年歷史。縣市合併後，教育局延續推廣理念，正式命名為《小黑琵》，這隻象徵文學飛翔夢想的黑面琵鷺，已陪伴台南囡仔走過15個年頭，是全台最具歷史的兒童文學刊物。

本屆徵文與徵圖件數共達4185件，學生踴躍投稿，內容涵蓋童詩、童話、散文、遊記、讀書心得與圖畫創作等，精選96件優秀作品將收錄於《小黑琵》第15輯專輯。

教育局長鄭新輝指出，今年徵稿主題鼓勵孩子記錄台南旅行記憶與特色景觀，從中展現古都歷史深度、文化風貌與自然景致。孩子們不僅描繪所見所感，更將生活情感與在地文化融入其中，讓文學與圖像成為認識台南最純真的載體。

主辦學校新市國小校長李智賢補充，《小黑琵》提供孩子自由揮灑的文學園地，引導他們以純真的童心觀察世界，用文字與畫筆記錄生活、描繪想像，涵蓋童趣與文化深度。

教育局說明，獲得徵文、徵圖前三名的作品，除將收錄於《小黑琵》第15輯外，也將於暑期七、八月「藝起賞─山海藝術對話創作邀請展暨兒童文學創作圖文展」公開展出，讓更多人欣賞來自台南的孩子創作能量與城市文化魅力。

市府也感謝所有投入創作的學生與師長，期盼《小黑琵》持續激發更多孩子文學創作的熱情，培養更多文采斐然的台南新生代作家。