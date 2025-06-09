拿掃把柄打球隊主力　國小羽球教練不認罪「無從原諒」不准緩刑

▲羽球教練體罰國小隊員導致屁股瘀青，被依對兒童傷害罪判刑。（示意圖／Pixabay）

記者劉昌松／台北報導

賴姓羽球教練去年在台北市某國小授課時，不耐小球員吵鬧，拿掃把木柄毆打1名男童屁股導致瘀青，賴男原本坦承犯行，但上了法院卻又改口，辯稱只是想提醒男童專心訓練，台北地院審理後，依對兒童犯傷害罪，判處徒刑5個月，且因「否認犯行，進而使告訴人無從原諒」等理由，不給予賴男緩刑機會，若就此定讞，賴男恐須入獄服刑。

事發後已被解職的賴男，原本在台北市中山區某國小任職，根據判決認定，賴男2024年5月2日上午8點多，在學校體育館內，因不滿隊員在訓練時吵雜嬉鬧，持掃把木柄毆打1名男童的屁股，導致男童左側臀部出現5X5公分的挫傷瘀青，男童母親發現後報警提告。

賴男一開始坦承犯行，獲檢察官決定聲請簡易判決處刑，只要到法院維持認罪，就有機會獲得緩刑機會，但賴男卻向法官表示，當時因為第一次勸諭沒有效果後，才會選擇用打屁股的方式提醒學員，並解釋受害男童是球隊主力，如果受傷，對全校都是損失，因此當下只是想提醒男童，沒想到造成瘀傷的結果。

法官援引《教育基本法》及《聯合國兒童權利公約》，明文禁止使學生受任何造成身心侵害之體罰行為，暴力形式之體罰與殘忍或有辱人格形式之懲罰，尤其持掃把木柄「打屁股」根本不合法，並在判決中指責賴男，以提醒隊員之美名試圖合理化其行為，希望負擔較輕的過失傷害罪責，顯係事後卸責之詞，因此仍以故意對兒童犯傷害罪判刑。可上訴。