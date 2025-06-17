有買別吃！北海道知名伴手禮「長崎蛋糕」發霉　公司急召回3400份

▲北海道知名伴手禮「長崎蛋糕」（卡斯特拉）出現霉菌。（圖／六花亭官網）

圖文／CTWANT

日本北海道知名伴手禮「六花亭」深受遊客喜愛，包含台灣人也時常購買伴手禮回台。然而，官方昨（16）日公告指出，因部分「長崎蛋糕」產品發現有發霉情況，因此決定主動回收該批商品。產品曾於六花亭門市及官方網路商店販售，此次回收總數約為3400條。

位於日本北海道帶廣市的製菓公司六花亭6月16日宣布，由於發現部分「長崎蛋糕（卡斯特拉）」產品出現黴菌，將主動召回產品，此次召回的產品為「卡斯特拉（8入）」。

六花亭表示，1名消費者於5月27日購買該產品，發現產品出現黴菌，因此聯繫了公司。公司獲報後立即召回該產品。並進行調查，確認產品中確實存在發霉情形，但具體原因不清楚。

此後，六花亭於6月15日再度收到2份其他消費者的通報，並確定兩者之間存在關聯性，因此決定主動召回產品，目前尚未傳出與本事件相關的健康受害案例，具體原因仍在調查中，但推測可能是產品包裝不良導致品質改變。

六花亭提醒，若手上持有該應回收產品，請勿食用，並盡速把商品帶到六花亭各門市退貨，或是以貨到付款方式郵寄購買的人，公司將提供全額退款。

綜合日媒報導指出，該批長崎蛋糕由六花亭中札內村的一家工廠生產製造，六花亭門市和網路商店約販售3400件產品出去，均屬於此次主動召回範圍。事實上，六花亭也曾主動召回產品，2022年8月因產品包裝瑕疵，自主公告召回「百歲」酥皮藍莓海綿蛋糕。

【回收商品資訊】

商品名稱：卡斯特拉（8入）

有效期限：2025年6月15日至2025年7月6日

販售店鋪：六花亭門市、線上商店

販售期間：2025年5月26日至6月15日

【聯絡方式】

客服專線：0120-12-6666（免付費）

受理時間：每日上午9點至下午6點（全年無休）

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