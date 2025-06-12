青梅竹馬神還原！　情侶交往7年才發現「幼兒園時坐旁邊」

▲情侶交往7年才發現，讀幼兒園時兩人就坐在旁邊。（翻攝自TikTok）



記者張方瑀／綜合報導

英國一對年輕夫妻相愛多年、育有一子，看似平凡的愛情故事，卻因一張塵封的幼兒園合照，意外揭露驚人巧合，原來他們竟早在學齡前就已相識，甚至還坐在彼此旁邊合照。

根據《每日郵報》報導，現年26歲的摩爾（Micheal Moore）與艾希莉（Ashleigh Moore）住在英國柴郡（Cheshire），兩人在13歲時曾短暫交往過，並在2018年透過Instagram聯繫上後迅速擦出愛火，交往數年後步入婚姻，現在育有一名兒子。

▲目前兩人已結婚並育有一子。（翻攝自TikTok）



不過，直到交往第七年，他們在整理艾希莉父母家中照片時，才發現兩人竟早已在幼兒園時期就曾同班，還一起出現在同一張班級照中。

艾希莉說，「那時我們準備搬家，在老家翻照片，結果一張合照裡赫然看到我們坐在彼此身邊，真的太不可思議了！原來我們從小就出現在彼此人生中。」

這張照片曝光後引發大量關注，艾希莉將其分享到TikTok，上線不久就吸引將近80萬人觀看、超過400則留言，網友感動直呼，「這才是真正的青梅竹馬！」、「兩人表情還一模一樣，太可愛了！」