勇消救違規男殉職　侯友宜：不該再用生命的代價，換取世人的警醒

▲新北市長侯友宜。（圖／記者郭世賢翻攝）



記者陳以昇、鄒鎮宇／新北報導

新北市新店區廣興橋8日傳出溺水意外，陳姓男子和友人玩SUP失蹤，警消派船搜救，不料意外翻覆落水，導致37歲警消隊員吳恩碩被水流壓在湖底，搶救後宣告不治。對此，新北市長侯友宜表示，「一場救援，帶走我們的弟兄。不該再用生命的代價，來換取世人的警醒」。

針對警消隊員殉職一事，侯友宜8日晚間在臉書表示，「寧可不要英雄，只要每一次出勤都平安歸來的同仁。一場救援，帶走我們的弟兄。不該再用生命的代價，來換取世人的警醒」。

侯友宜說，「我們會陪著家屬一起走過這段最難的路，會守著還在搶救中的同仁。願逝者安息，傷者脫險，這是此刻最深的祈願」。

據悉，這起意外發生在廣興橋桂山發電廠水域，附近已有告示牌，明令禁止從事水上活動。50多歲陳姓男性民眾與朋友到場玩SUP，但自身卻在過程中不慎溺水失蹤。

警消接獲報案以後，派出4艘船艇搜救，怎料過程中主搜救艇疑遇到滾輪流，導致整艘船被拉入水中，4名警消、1名義消因此落入水中。之後，包含陳男一共6人都被救起，但陳男、吳恩碩、36歲張姓警消、34歲曹姓義消皆無呼吸心跳，被送醫救治。

經搶救，張姓警消、曹姓義消已恢復呼吸心跳，但陳男宣告不治。由於吳恩碩在船艇翻覆時最早翻落船底，被水流壓到湖底，溺水的時間最久，經施打35針強心針搶救，仍宣告不治。