彰化市「最亂一條街」超狂路霸畫面曝　警鐵腕掃蕩搬光障礙物

▲彰化警分局掃蕩取締中民街路邊障礙物。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化市中民街長期因攤販違規佔用道路問題，引發民眾強烈不滿，被網民冠上「彰化市最亂一條街」稱號，位於三民市場旁的這條街道，每日清晨起就被各式攤架、貨物佔據人行道與路肩，導致機車騎士被迫與汽車爭道，行人更是通行困難，交通混亂險象環生已成日常，彰化警分局今日會同公所清潔隊展開強力執法取締。

▲彰化警分局掃蕩取締中民街路邊障礙物。（圖／記者唐詠絮翻攝）

面對日益嚴重的交通亂象與民怨，彰化警分局決定於今日展開行動。警方將針對中民街及三民市場周邊道路實施全面整頓，重點清除違規佔用道路空間的攤架、貨物及廢棄物，同時對違規車輛進行拖吊作業，以恢復道路應有的通行空間。

警方強調，本次執法僅是起點，未來將不定時巡查，若發現阻礙交通情節重大者，更可能依《刑法》公共危險罪究辦，攤商若持續違規，最高可處2,400元罰鍰並沒收器材。

▲彰化警分局掃蕩取締中民街路邊障礙物。（圖／記者唐詠絮翻攝）

有的攤商指出，三民市場內部空間不足，迫使攤商只好在路邊擺攤謀生，看到警察辛苦取締自動推縮讓大家安全也沒有不好；但也有民眾認為，警方取締要有始有終，要不然路邊不合法的攤商越來越多，讓合法攤商難以生存。

警方呼籲攤商自主清理違規設施的同時，也有地方民眾建議市公所應重新規劃市場空間，否則短期執法雖能立即見效，但若缺乏配套措施，亂象恐將死灰復燃。

▲彰化警分局會同清潔隊掃蕩取締中民街路邊障礙物。（圖／記者唐詠絮翻攝）