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社會 社會焦點 保障人權

台人花4億買山寨品！洗錢集團「租千個蝦皮」引進陸貨　12人起訴

▲▼ 。（圖／台中地檢署提供）

▲台中一名謝男為首集團，收購台灣人蝦皮帳戶，讓大陸製山寨品入台，從中牟利，12人遭起訴。（圖／台中地檢署提供）

記者許權毅／台中報導

台中一名謝男看上許多民眾有設立蝦皮賣場帳戶，藉機以每月千元「承租」，再以每月千元人民幣轉租給大陸賣家，讓山寨品流入台灣。檢警查出謝男等12人集團成立菁鼎選公司，承租高達964個帳戶，再跟大陸廠商收取租金累計3381萬，謝（在押）等人被依洗錢、商標法起訴。

台中地檢署指出，檢察官吳昇峰發現菁鼎選公司近年頻繁對蝦皮帳戶申登者提出侵占告訴，也屢屢遭商標權人提告冒用商標，認為有犯罪嫌疑，主動簽分指揮專案小組深入追查。

檢方查出，謝男（35歲，目前在押）成立菁鼎選公司後，在社群平台投入廣告，宣稱要以每月1200元至2000元租金，向民眾承租蝦皮帳號，並要求出租人協助完成帳號驗證、金融綁定，謝男等人隨即轉手以每月1100元至2000元人民幣，租給大陸電商，總計有964個帳戶、143名出租人。

▲▼ 。（圖／台中地檢署提供）

▲謝男以每月2000元不等金額租下蝦皮帳戶，轉手再以類似金額人民幣轉賣給廠商。（圖／台中地檢署提供）

該大陸電商在上述帳戶內，上架商品涉及侵害知名品牌商標權，如蘋果AirPods耳機、愛迪達、婕樂纖產品等。大批民眾被吸引購買，該電商所得貨款高達4億1970萬元。

檢方發現，謝男等人分工縝密，從廣告設計、帳號招募、合約簽訂、帳號驗證、金流處理以及跟大陸對接，都有明確分工跟專業操作，向大陸電商收取轉租金額高達3381萬餘元，該集團利用層層金流轉帳、虛擬貨幣或是現金支付，掩飾資金流向，規避洗錢防制法，嚴重侵害金融秩序與智慧財產權。

全案經檢警持搜索票搜索菁鼎選公司，負責人謝男等12人到案說明，謝男複訊後遭檢方聲押獲准，其餘成員則命5萬至15萬交保候傳。另外，出租帳號民眾總計143人（台中轄內）檢方另案偵辦，其中130人已經到案說明，朝洗錢等罪嫌偵辦。

檢方強調，依據現行洗錢防制法，凡無正當理由交付、提供帳戶予他人使用，無論是金融機構帳戶或綁定金融帳戶之第三方支付帳戶（例如本案蝦皮帳戶） ，皆屬違法，呼籲民眾切勿貪圖一時利益出租帳號淪為犯罪集團利用之工具，還要面臨刑事責任，得不償失。檢方將持續查緝隱藏於跨境電商及第三方支付平台背後之洗錢犯罪，維護金融秩序、合法廠商及消費大眾之權益。

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