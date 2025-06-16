「2025鹽琉開趴」　夏日泡泡趴6/21~22熱鬧登場

▲「2025鹽琉開趴」6月21至22日兩天新園海洋航運園區推出夏季場。（圖／屏東縣政府提供）

記者陳崑福／屏東報導

「2025鹽琉開趴」系列活動，將於6月21至22日兩天新園海洋航運園區推出夏季場《超夏泡泡趴》，這次活動攜手邊緣人打造波光琉浪市集、日落甜點散策所、兒童戲水池、泡泡魔術師互動體驗、現場還有「園仔站長」貓咪氣球模型以及公仔等你來合照打卡領限量好禮，白天好逛好拍，晚上重量級卡司接力開唱，一起瘋泡泡！一起開趴！

縣府交通旅遊處表示，本次活動現場超過百攤市集，集結文創、甜點、飲品、在地美食與手作品牌，深受年輕族群喜愛的品牌共襄盛舉，現場還有鹽琉限定的貓咪船長遇見泥-冰淇淋香蕉船DIY與烙印園仔紅豆餅，讓遊客伴隨夕陽美景，享受超chill的碼頭風情，多組深受年輕朋友喜愛的超強卡司，血肉果汁機、滅火器、許富凱、吳汶芳等人輪番開唱，炒熱全場氣氛。

本次活動更推出限時加碼抽獎活動，自6月21日起至9月19日止，凡搭乘鹽琉線來回小琉球之旅客，憑有效票證於新園海洋航運園區旅服中心兌換抽獎券，即可參加小琉球來回船票抽獎活動，此外，6月21日至22日，活動兩天到場參與「2025鹽琉開趴」活動之民眾，只要完成指定打卡步驟並分享貼文，同樣也有機會到活動服務台兌換抽獎券。限定活動期間將抽出50位幸運得主，贈送小琉球來回船票或精美禮包，邀請大家成為鹽琉人，從鹽琉出發，再次啟航。

歡迎民眾暑假一同前來感受屏東新園嶄新的海港魅力，在2025鹽琉開趴留下屬於夏日的美好回憶，詳細活動內容請上官網，持續追蹤「屏東GO好玩」與「屏東GO交通」臉書、IG 及Threads，並歡迎下載「屏東GO好玩」、「屏東ㄟ公車」APP 掌握第一手活動訊息。

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