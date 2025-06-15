海陸2特勤中士「海游300公尺」救5國中生！1學生仍下落不明

▲兩棲偵搜隊隊員海游300公尺救5國中生，海巡人員船艇救援上岸。（圖／記者陳崑福翻攝）



記者陳崑福、柯振中／屏東報導

屏東枋寮漁港燈塔15日發生戲水意外，7名國中生玩水時遭海流帶離岸邊，所幸當時有2名兩棲偵搜大隊的中士在岸邊，立即海游300公尺救人。目前7人當中已有6人上岸，剩下的19歲黃姓高職生下落不明，不過15日搜尋未果，救援隊16日將繼續進行搜救工作。

根據調查，這7名學生15日下午3點多在海邊玩水，卻疑似遭到海流帶離岸邊，嚇得附近的民眾趕緊通報救援。當時海軍陸戰隊兩棲偵搜大隊特勤中隊剛結束操演任務，陳姓中士與松姓中士發現情況後，立即攜帶救生圈，徒手海游約300公尺，協助5名學生套上救生圈，後續則由海巡人員的船隻救援上岸。

▲兩棲偵搜隊隊員海游300公尺救5國中生，海巡人員船艇救援上岸。（圖／記者陳崑福翻攝）



除了獲救的5人以外，還有一名國中生自行游上岸，由海巡人員接應，人身安全無虞。不過，目前還有一名19歲的黃姓高職生下落不明，海巡人員持續搜救。

▲兩棲偵搜隊隊員海游300公尺救5國中生，海巡人員船艇救援上岸。（圖／記者陳崑福翻攝）



由於15日搜救未果，目前暫時收隊，海巡人員16日將繼續搜救工作。海巡署對此提醒，近期屏東海象變化大、風浪強烈，民眾進行水上活動前，務必確認天氣、海況，若遇到突發危險，務必立刻撥打118海巡專線報案，以確保安全。

▲▼兩棲偵搜隊隊員海游300公尺救5國中生，海巡人員船艇救援上岸。（圖／記者陳崑福翻攝）



海巡署呼籲，無論是在海邊玩水，或從事海上活動，務必結伴同行、避免單獨戲水，以免發生危險。