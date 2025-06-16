19歲高職生枋寮漁港溺斃　海巡：該處水域暗流多屬危險海域

▲枋寮漁港找到黃姓男高職生遺體。（圖／海巡署提供）

記者陳崑福／屏東報導

海巡署第八巡防區指揮部今(16)日上午6時起，持續聯合屏東縣消防局及枋寮安檢所，針對昨(15)日落海失聯的學生展開搜尋行動，派出多艘船艇與無人機擴大搜救範圍，在距戲水處200海域找到19歲黃姓高職生遺體；海巡人員表示，該處水域暗流相當多，屬於危險海域，籲請校方多宣導，避免憾事發生。

海巡署第八巡防區指揮部於今(16)日上午6時持續配合屏東縣消防局第三大隊及枋寮派出所，共同針對昨(15)日落海失聯學生持續搜索，並派遣艦隊分署第十四海巡隊(2艇6人)、第六岸巡隊枋寮安檢所(1艇2人)及第一一岸巡隊第五二中隊無人機區隊配合空中偵察，針對屏東枋寮漁港西南方及加祿堂西南方等海域2浬處實施擴大搜救。

7時20分屏東縣消防局第三大隊無人機於枋寮漁港港嘴紅燈塔右側約200公尺處海域發現遺體，海巡及消防人員即刻前往將遺體抬至90P救生艇載返岸際，並通報枋寮警分局鑑識科及家屬，經警方及家屬確認為19歲黃姓高職生。對於死者無法游出離岸範圍，也可看出岸流力量的可怕。

海巡署第八巡防區指揮部呼籲，近日屏東地區氣候及海象變化多端，風浪較不穩定，民眾如欲從事水域遊憩活動前可上網登錄或下載「Go Ocean」海洋資訊平台APP，並參考平台內各縣市海域狀況，以降低危安風險，同時呼籲民眾如於岸際或海上從事活動倘遇突發狀況或不慎發生危安情事，可立即撥打「118」報案專線，海巡署將立即提供各項協助。