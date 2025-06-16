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遭控看板被覆蓋！　徐巧芯秀合約再貼2廠商聲明：強掛廣告的是罷團

▲▼ 剷除黑芯團隊指控，徐巧芯惡意覆蓋罷團廣告看板。（圖／翻攝自剷除黑芯團隊Threads） 記者

▲剷除黑芯團隊指控，徐巧芯惡意覆蓋罷團廣告看板。（圖／翻攝自剷除黑芯團隊Threads）

崔至雲／台北報導

罷免國民黨立委徐巧芯的罷團「剷除黑芯」15日指控，罷團14日才在忠孝東路5段掛上的看板，才不到一天時間，就被徐巧芯看板覆蓋；但徐巧芯隨即秀出與屋主簽約的契約痛批，請罷免團體釐清此事，勿再繼續傳播不正確訊息。徐今（16日）再在臉書貼出廣告廠商以及廣告租賃廠商的聲明，再次說明她沒有「掛錯地方」，更嗆「大惡霸，大失敗！」。

「剷除黑芯」發言人Roger直言，新看板通常是在已淨空的版位進行施掛，原有帆布通常會先撤下，不會是掛在原有帆布上；且看板施掛完成，一定會拍照回傳雇主，已確認結案。徐巧芯若要說是不小心掛錯，然後渾然不知情，「這有可能嗎?」

徐巧芯隨即出示證明表示，她於6/2與看板廣告商簽約、6/5廣告商與屋主簽約。原本就有協議於6/15上架，她們沒有掛錯地方，不知道罷團的訊息從何而來？她們的廣告公司澄清，並沒有接起對方廣告公司的電話，何來我方「掛錯」一說？

▲▼ 徐巧芯曬出和廣告商的合約書以及與廣告商的對話紀錄。（圖／徐巧芯提供）

▲徐巧芯曬出和廣告商的合約書。（圖／徐巧芯提供）

徐巧芯今再貼出兩間廠商的致歉聲明，並表示，一、她有跟廣告公司簽約並付款，廣告公司也有與房東簽約；但罷免團體並沒有。因此「強掛」的不是她，是罷免團體。至於還有在糾結幾樓的，那個是「廣告公司跟屋主簽約」的地址，租賃標的物是那兩層沒有錯。

二、她的廣告上架日期按照合約是6/15，而她們不能移除對方已強貼的帆布否則有違法之虞，因此只能先行覆蓋。這件事情，罷免團體的廣告廠商也已經通知罷團相關的行規以及法律責任，罷團應該已經知道他們臉書寫的內容均為錯誤。

三、兩間廠商都表示，從來沒有跟罷免團體說過「徐巧芯看板掛錯地方」這句話，第一時間就是罷免團體的栽贓抹黑，傷害的不只是她本人的名譽，還有兩家看板廣告公司的商譽。這種造謠誰可以忍受，又有誰有義務忍受？四、大惡霸，大失敗。

▲▼ 徐巧芯秀出兩間廣告廠商的致歉聲明，說明她沒有強掛廣告 。（圖／國民黨立委徐巧芯提供）

▲▼ 徐巧芯秀出兩間廣告廠商的致歉聲明，說明她沒有強掛廣告 。（圖／國民黨立委徐巧芯提供）

▲▼ 徐巧芯秀出兩間廣告廠商的致歉聲明，說明她沒有強掛廣告 。（圖／國民黨立委徐巧芯提供）

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