「9大速食店」最新優惠整理包　炸雞買6送6、比薩買1送3

▲9大速食店最新優惠懶人包。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

《ETtoday新聞雲》整理9大速食店最新限時優惠，包括拿坡里、三商炸雞可享「炸雞買6送6」，肯德基有人氣點心買1送1、必勝客則推外帶買大送大再送人氣副食+飲料，超殺好康一次看。

▲肯德基最新限時優惠一次看。

★肯德基

肯德基6月18日前有4大系列優惠狂殺半價起，有「超值狂歡桶特價333元」，內含咔啦脆雞6塊+中杯百事可樂2杯，可享66折優惠，還有人氣點心買1送1，包括香酥脆薯、鱈魚圈圈都有。

★繼光香香雞

繼光香香雞至6月22日每周四、五、六、日推出限定優惠，有5大夯品買1送1，凡單筆消費滿200元即享優惠，今（15）日優惠品項為「樂薯（中山旗艦店除外）」、「墨魚甜不辣」，平均每份不到40元；6月19日至6月22日則推「甜心地瓜球」及「雞脆骨」，平均一份只要18元起。

★漢堡王

漢堡王6月23日前祭出「8大優惠券」，一共有3大系列包括「金桔漢堡系列任選（金桔豬排堡／金桔海老堡）」、「洋蔥圈烤牛堡」皆可享買1送1；「雞薯條」、「經典脆雞堡」、「大份洋蔥圈」享加10元多1件；「金桔海老堡」、「金桔黃金豬排堡」、「雙層小華堡」則只要99元，提醒機場店、兒童樂園店、科技廠店不適用此優惠。

★21風味館（21PLUS）

21風味館6月24日前推出「4大組合5折起」限定優惠，包括「香草烤雞特價379元」、「香脆炸雞桶5入特價288元」、「香草烤雞+香脆炸雞桶5入特價619元」，以及「中杯經典冷飲買1送1（限定蜂蜜綠茶／無糖四季春）」，飲品優惠限消費任一品項才可享加購價，提醒21TOGO、台大微風門市及外送平台不適用此優惠。

▲拿坡里祭出炸雞買6送6優惠。

★拿坡里

拿坡里全門市6月30日前祭出「買6送6」限定優惠，期間凡外帶「6塊炸雞」就送「6隻青花椒烤雞翅」，特價390元，且炸雞開放原味、辣味任選，也可整桶升級成烤雞。

★達美樂

達美樂祭出「買1送2」限定優惠，期間凡購買大披薩或大火山披薩分別送大披薩、大火山披薩1個，以及1.25L指定飲料（可樂／七喜）任選1瓶，外送、外帶皆適用此優惠，一共23種口味任選，以價低者為贈送品項。

還有「火山系列大披薩外帶半價」、「火山系列巨無霸披薩外帶半價」、「大披薩外帶半價」、「小披薩外帶半價」、「16吋巨無霸大披薩外帶半價」等好康，最低185元起就能吃到披薩1個。

★摩斯漢堡

摩斯漢堡6月30日前推出「MOS超值省優惠券」，有6大系列共18種組合優惠，包括超級大麥薑燒珍珠堡、摩斯鱈魚堡、和風蔬活牛肉堡、摘鮮綠元氣牛肉堡下殺「銅板優惠價」最低59元起；「+10元多1件」優惠品項有黃金地瓜薯條、可樂／雪碧、摩斯咖啡、耶加雪菲。

另外還有「元氣早餐推薦」，最低45元就能吃到漢堡1顆；「飲品任選99元」可享9款指定飲品任選2杯只要99元；以及「超值獨享餐159元」共3款、「美味分享餐259元」共2款，只要於門市出示優惠券即可享優惠。

▲必勝客最新5大優惠快收。

★三商炸雞

三商炸雞全門市即日起至7月2日祭出「炸雞買6送6／買3送3」2大優惠，期間凡內用、外帶皆可享「買6塊檸檬炸雞送6塊義式炸雞」特價399元、「檸檬炸雞買3送3」特價210元。

三商i美食卡APP會員再享專屬優惠，凡於APP使用3點數即可兌換超值優惠券，包括「檸檬炸雞6塊+義式炸雞6塊」優惠價389元、「檸檬炸雞買3送3」優惠價199元，兌換券使用期限至7月2日。

★必勝客

必勝客即日起祭出「6大最新優惠」，包括外送買大送大再享免運、外帶買大送大限時加碼送人氣副食4選1+飲料，CP值超高；還有「大比薩分享餐399元」、「3個大比薩888元」等優惠，最多現折超過千元。

●外送免運再升級買大送大

販售期間：即日起至6月23日

販售地點：全台門市、官網、PK APP

優惠內容：外送買大比薩送大比薩（以價高者計價）

●外帶買大送大再升級送副食+飲料

販售期間：即日起至6月23日

販售地點：全門市、官網、PK APP

優惠內容：外帶買大比薩送大比薩（以價高者計價）+副食4選1（和風鱈魚塊5塊／黃金雞柳條4條／德國芝心腸3個／酥炸杏鮑菇1份）+飲料2選1（可樂1.25L／七喜1.25L）

●免運外送私廚美味6折

販售期間：即日起至6月30日 (限平日)

販售地點：全門市、官網、PK APP

優惠內容：免運外送5種私廚美味大比薩享6折優惠，限平日單點；優惠口味包括松露干貝鮮蝦起司／法式海陸盛宴／泰式檸檬椒麻豬／經典費城起司牛肉／金沙黃金脆雞

●大比薩分享餐399元

販售期間：即日起至6月18日

販售地點：全門市、官網、PK APP

優惠內容：一個660（含）元以下口味大比薩+黃金和風鱈魚塊5塊+巧克力QQ球5顆+酥炸嫩雞球特價399元起

●3個大比薩888元

販售期間：即日起至6月18日

販售地點：全門市、PK APP

優惠內容：第1個大比薩口味限定555元至790元口味，第2個、第3個大比薩口味限555元至565元口味，特價888元

●3個大比薩+2份副食999元

販售期間：即日起至6月18日

販售地點：全門市、官網、PK APP

優惠內容：第1個大比薩口味限定555元至790元口味，第2個、第3個大比薩口味限555元至565元口味+指定副食3選2（巧克力QQ球10顆／酥炸嫩雞球／薯金幣大份），特價999元