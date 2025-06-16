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把握好天氣！這周雷雨彈「連7天開炸」　專家曝颱風可能生成時間

▲▼康芮颱風暴風圈籠罩台灣,今日全台皆放颱風假，北市街頭午後風雨漸強。天氣,行人,路人,雷雨,大雨,大雷雨,下雨,雨天,豪大雨,午後雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,豪雨,西南氣流,颱風外圍環流,滯留鋒面,撐傘,雨傘,陰雨綿綿,潮濕,濕度,熱對流,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲本周天氣轉為不穩。（圖／記者李毓康攝）

記者閔文昱／綜合報導

隨著6月下旬進入颱風潛在活躍期，天氣變化也越來越劇烈。氣象專家賈新興指出，本周全台天氣將轉不穩，各地頻繁出現午後雷陣雨，且23日至29日之間，南海與太平洋高壓南側環境有利颱風生成，民眾須特別留意是否有新颱風形成。

根據氣象署預測，周一、二（16、17日）受到偏西南風與西南風帶來的水氣影響，清晨彰化以南沿海地區可能出現短暫降雨，午後則包括苗栗以南、北北基宜及新竹以北山區，都可能有局部短暫陣雨，台東也可能出現焚風現象。17日下午，全台普遍都有短暫陣雨機率，氣象署也提醒，中部山區有局部大雨風險。

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▲賈新興點名「6/23至29」變數大。（圖／翻攝自Facebook／賈新興）

▲賈新興點名「6/23至29」變數大。（圖／翻攝自Facebook／賈新興，下同）

氣象署指出，從周三到周六（18日至21日），各地午後仍易出現雷陣雨，18日午後彰化以北及宜蘭雨勢明顯，南投以南也有零星降雨；19日清晨宜花東會有局部降雨，午後轉為全台性陣雨天氣。20日午後高雄以北及宜蘭仍有降雨機率，21日至22日則主要集中在山區發展零星短暫陣雨。

至於未來是否可能有新颱風生成？賈新興引述歐洲與AI氣象模式指出，23日至29日之間，南海與太平洋高壓南側將具備颱風生成的有利條件，雖然目前預測仍存在變數，但已顯示熱帶系統活躍可能性升高，呼籲民眾密切關注最新氣象資訊，做好防颱準備。

▲賈新興點名「6/23至29」變數大。（圖／翻攝自Facebook／賈新興）

中央氣象署也指出，預計23日至25日清晨，彰化以南沿海仍可能出現短暫陣雨，午後全台仍處於多雷陣雨的天氣型態；各地高溫悶熱，外出記得攜帶雨具、補充水分，並小心雷擊與短時強降雨所可能引發的積水與土石流等風險。

整體而言，未來一週台灣天氣將呈現「悶熱＋午後陣雨」為主的典型夏季型態，專家提醒，不論是短期天氣或潛在颱風動態，都要持續留意官方氣象預報與更新資訊，及早掌握最新動向、做好防災因應。

▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署）

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署）

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