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明後天熱爆「午後防局部大雨」　一圖看懂未來一周天氣

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署）

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署）

記者周湘芸／台北報導

未來一周持續高溫炎熱，明、後天西南風影響，上午西半部雨勢增加，午後要留意局部大雨，東南部及花蓮縱谷易有焚風發生，高溫上看36度。周三至周末水氣減少，各地午後有雷陣雨機率。

中央氣象署預報員曾昭誠表示，明天西南風影響，雲量及降雨增加，清晨至上午西半部有局部短暫陣雨，午後各地有雷陣雨，尤其西半部地區及東北部山區有局部大雨，周二午後北部也有局部大雨機率。

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他指出，周三至周五環境轉為東南風，各地多雲到晴，東南部及恆春半島不定時有局部短暫雨，午後各地仍有雷陣雨。周六、周日為南風，各地多雲到晴，午後也有雷陣雨，清晨至上午南部地區有局部短暫陣雨。

曾昭誠表示，今天各地炎熱，明天為西南風環境，東南部及花蓮縱谷有焚風達36度高溫，西半部雲量增多稍微降溫，但仍有30度以上。周三起西半部高溫又回到33度，中南部近山區也有36度。

另外，他也說，由於西南風偏強，今天下午至明天晚間，新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，提醒民眾留意。

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署）

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署）

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