今一周最熱！雙北花東上看36度　明起午後雷雨來襲

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署）



記者周湘芸／台北報導

今天是未來一周最高溫的一天，雙北、東南部及花東縱谷都有36度以上機率，各地晴朗穩定。明天起西南風影響，午後雷陣雨明顯，部分地區更有較大雨勢，但周三起太平洋高壓接近，各地又回到穩定炎熱天氣。

中央氣象署預報員曾昭誠表示，今天跟昨天天氣類似，各地高溫穩定，蝴蝶颱風今天清晨已減弱為熱帶性低氣壓，持續朝東北方向前進，從台灣北方通過，對台灣沒有直接影響。

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他指出，今天台灣東方是太平洋高壓範圍，晴朗穩定炎熱，午後雷雨稀少，上午9點雙北部分地區已有32至33高溫，花東縱谷也有31度。今晚熱帶性低氣壓往東北移動，預計明天到長江出海口，台灣西南風增強，明後天降雨又會增加，午後雷雨更明顯，並持續到周二。周三至周六太平洋高壓逐漸接近台灣，各地水氣減少，回到穩定夏季天氣。

曾昭誠表示，今、明天偏西南風，高溫明顯，東南部有焚風，西半部尤其雙北盆地及近山區有33至36度高溫，雙北、東南部及花東縱谷更有高於36度，今天可說是未來一周最高溫。周二至周六西南風影響，雲量偏多，高溫就會略降。

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署）



他指出，今天各地多雲到晴，僅山區有零星午後陣雨，明天西南風影響，清晨至上午中南部有陣雨發生，明、後天午後雷陣雨明顯，其中，明天有較大雨勢，周二北部近山區或平地、中南部山區有較大雨勢。周三到周六西南風持續影響，但水氣減少，中南部及午後山區有降雨，但降雨已趨緩。

他也說，今、明天西南風影響，雲林以北、東南部及各離島有平均風力6級以上、陣風8級。另外，南部沿海、恆春半島及澎湖也有長浪發生，提醒民眾留意。