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苗栗轎車失控撞民宅！4移工鳥獸散　他到案辯：怕被打才跑

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣公館鄉石墻村昨（15日）傍晚發生轎車失控衝撞民宅事故，1名越南籍陳姓移工載了3名男子自撞民宅後，4人下車後棄車拔腿就跑。警方據報正以車追人，陳男被雇主帶到警局到案，雖然陳有工作簽證、有駕照、沒有酒駕，警方懷疑3名乘客身分有異，除了對陳男開出肇事逃逸罰單外，正追查3名乘客下落中。

▲4名越南移工駕車失控衝撞民宅，下車後就落跑，警方查獲1人，並追查3名乘客身分中。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲4名越南移工駕車失控衝撞民宅，下車後就落跑，警方查獲1人，並追查3名乘客身分中。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

苗栗警分局今天表示，昨傍晚17時23分許接獲民宅遭轎車衝撞、肇事者逃逸的報案，轄區公館分駐所警員到場處理，發現1輛黑色轎車卡在民宅柱子，車內空無一人，也未查獲違禁品。

▲4名越南移工駕車失控衝撞民宅，下車後就落跑，警方查獲1人，並追查3名乘客身分中。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲4名越南移工駕車失控衝撞民宅，下車後就落跑，警方查獲1人，並追查3名乘客身分中。（圖／記者楊永盛翻攝）

警方調閱路口監視器，發現肇事轎車右轉彎後，原因不明突然失控衝撞右側民宅的水錶，接著高速往左側衝撞，撞毀花圃和車庫，幸好未波及車庫內停放轎車和屋主；屋主說，當時家人正在看電視，然後聽到巨大撞擊聲，衝出門看到4名男子下車後就逃逸。

▲4名越南移工駕車失控衝撞民宅，下車後就落跑，警方查獲1人，並追查3名乘客身分中。（圖／記者楊永盛翻攝）

警方以車追人，找到菲律賓籍的車主（有工作簽證），他說借給陳姓越南籍男子（37歲）開，陳男自知肇事逃逸刑責難逃，昨晚約8時許在雇主帶領下到案說明；陳男供稱，當時看到屋主兒子氣沖沖過來，害怕被打才落跑，而車內3名乘客為越南同鄉。

警方說，陳男持有合法工作簽證、駕照，酒測值為零，已對陳男依肇事逃逸規定開出罰單，懷疑3名乘客身分可能有問題，正設法追查下落釐清案情。

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