領物資卻遭以軍槍殺！加薩援助站又釀8死　居民悲吐：是陷阱

▲巴勒斯坦居民，在拉法的「加薩人道主義基金會」（GHF）附近領取物資。（資料照／路透，下同。）



記者吳美依／綜合報導

加薩物資分發站附近15日又發生槍擊事件，至少8名巴勒斯坦人喪生、數十人受傷。多位居民表示，以色列與伊朗爆發衝突後，國際社會的注意力轉向，但以軍對加薩的攻擊卻進一步升級，當地情勢變得更加糟糕，巴勒斯坦人經歷的苦難，卻被世人遺忘。

15日黎明時分，一些加薩民眾前往拉法（Rafah）2處物資分發站，卻遭以軍開槍。

凌晨4時30分，娜賈兒（Umm Hosni al-Najjar）抵達特爾蘇丹（Tal al-Sultan）的物資分發站，未料才剛抵達幾分鐘，就爆發槍擊。馬斯里（Ahmed al-Masri）15日也從其中一處物資分發站空手而歸，他向《美聯社》表示，「那裡有傷患、死者與烈士。這是個陷阱。」

衛報指出，儘管以色列宣稱，相對於伊朗，加薩現在只是次要戰區，但巴勒斯坦人持續通報嚴重暴力事件。美國與以色列支持的「加薩人道主義基金會」（GHF）5月在營運物資分發點以來，附近區域幾乎每天發生槍擊事件。目擊者宣稱以軍反覆向人群開槍，公衛官員也證實數十人被殺害，但以軍表示他們是對靠近部隊的可疑人士鳴槍示警。

與此同時，加薩人民也越來越擔心被世人遺忘。32歲的哈盧布（Mahmoud Abu Haloub）在這場戰爭中已經六度流離失所，他向《衛報》表示，自從以伊上周爆發衝突以來，加薩情勢也在惡化，「援助卡車數量減少，如今前往獲取援助的人面臨更大危險。以軍變得比以前更致命，發射砲彈與炸彈殺死很多人，但沒人談論這些大屠殺。」

65歲寡婦莎菲（Maryam Al-Shafie）是一個12口大家庭的母親，她孫子昨天也試圖領取援助物資，卻是空手而歸，「這是他第一次去，但在大屠殺發生後，我們不會再讓他去了，很多人被殺害。」她認為，伊朗與以色列衝突爆發，對巴勒斯坦人是一場災難，「情況變得更加難以忍受」。