自然拉提新革命！　王正坤曼谷發聲：韌帶與筋膜是醫美未來關鍵

▲藝群集團董事長王正坤醫師赴泰國曼谷參與IMCAS Asia 2025醫學美容大會，與國際專家交流韌帶拉提新技術。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

亞洲重量級醫學美容盛會「IMCAS Asia 2025」於6月6日至8日於泰國曼谷登場，吸引上千位國際美容醫學專家齊聚，台灣藝群醫學美容集團董事長、皮膚科醫師王正坤應邀出席，分享臨床經驗並與國際專家交流。

其中，針對臉部老化的「韌帶拉提技術」成為今年最大亮點，標誌醫美趨勢走向微創、自然、精準結構美學。

王正坤指出，韌帶拉提是根據臉部解剖定位，在關鍵支撐點如顴骨、下頷、耳前筋膜等處注射玻尿酸或膠原蛋白增生劑，重建韌帶張力、改善下垂與輪廓鬆弛，強調非手術方式達到自然拉提。他補充，臉部老化並非皮膚表層鬆弛，而是深層韌帶與筋膜失去支撐，唯有結合解剖與力學，才能回應臨床拉提需求，並須由專業醫師操作，確保安全與效果。

現任台灣美容醫療促進協會理事長的王正坤，長年致力醫美教育與國際連結，目前在成功大學與長榮大學教授品牌與醫美管理，著作《醫學美容與醫美保養品》更繪出臉部韌帶圖譜，供業界參考。他指出：「韌帶拉提不只是技術創新，更是醫美回歸科學與自然美感的起點。」隨著國際醫學交流頻繁，台灣醫美技術將有更多機會躍上國際舞台。