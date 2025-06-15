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高雄驚爆「犬」禍！休旅車遭啃咬破相　車主崩潰：第一次見到

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市前鎮區英德街一處停車場傳出一起離奇的汽車毀損案件！一輛停放在此的休旅車，車身多處受損，甚至留下明顯的啃咬痕跡。停車場管理員調閱監視器一看，當場傻眼，竟是流浪犬「傑作」。車主接獲通知趕抵現場，看到愛車慘狀更是瞠目結舌，直呼：「我活這麼久，第一次看到自己的車子被狗咬爛！」

▲汽車的多處被咬壞，就連車體、輪胎都有咬痕 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲汽車多處被咬壞，就連車體、車燈以及輪胎都有咬痕 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

這起事件發生在14日晚間7時許，高雄市前鎮分局一心派出所接獲英德街停車場管理員的報案電話，表示停車場內有輛車子疑似被狗咬壞。巡邏警組獲報後火速趕往現場，初步勘查發現，這輛自小客車確實有多處毀損，而且汽車的車殼也被碎，仔細一看，損壞處還有疑似動物啃咬的痕跡。停車場管理員最後調閱監視器後向警方解釋，監視器畫面當中的確發現是流浪犬在車子旁啃咬嬉鬧，導致車輛受損。

▲汽車的多處被咬壞，就連車體、輪胎都有咬痕 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲汽車多處被咬壞，就連車體、輪胎都有咬痕 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

一心所警員隨即聯繫上車主，請他到場了解情況。車主一到現場，看到自己的愛車被咬得面目全非，當場愣住，表示這輩子從來沒遇過這種事，實在是太離譜了，對於流浪犬破壞財產的行為感到相當不解與氣憤。目前，警方已經依規定受理報案，並表示會主動發函給停車場管理公司調閱相關監視器畫面，進一步釐清事發經過。

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