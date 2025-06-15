北市餐廳4員工CO中毒　烹煮試菜門窗緊閉+瓦斯燃燒不完全

▲北市一處新開的餐廳驚傳一氧化碳中毒意外。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

記者張君豪／台北報導

北市大安區安和路二段74巷內某餐廳15日雖未營業，但店內廚師中午在店內自行烹煮菜單料理，結果發生身體不適意外，所幸員工機警發覺不對勁報警求救，店內邱姓（25歲）、王姓（33歲）員工因一氧化碳中毒狀況較嚴重，消防局救護人員緊急將2人先送往萬芳醫院搶救，陳姓（37歲）、高姓（33歲）員工意識清楚送往國泰醫院治療，所幸4人送醫後並無大礙。





消防局人員在現場搶救時，在廚房偵測到一氧化碳濃度數值高達93，台北瓦斯公司工程人員13時24分到達，發現意外發生時，4人在門窗緊閉的廚房內烹飪，初步研判應為使用爐具時、瓦斯燃燒不完全導致中毒意外發生。

大安分局呼籲，民眾使用相關瓦斯器材，應該要保持通風，一氧化碳主要是因為瓦斯燃燒不完全而產生，如果是通風不良的場所，應該選擇檢驗合格有強制排氣功能的器材，確保用火安全。

獨／台大學霸毒梟落網關鍵曝！專家揭他犯了難以理解的低級錯誤



獨／台大學霸2年賣出1.3公噸毒品 FBI臥底竟「給錯貨」再加一罪



獨／台大學霸打造販毒Amazon！2年分潤5.3億 台灣還藏百萬美金